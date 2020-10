Red Bull tikt Verstappen op de vingers: "Mongool-uitspraak van Max is onaanvaardbaar"

Red Bull heeft Max Verstappen verteld om in de toekomst voorzichtiger te zijn met zijn beledigingen over de boordradio. De Nederlander sprak richting zijn team zijn frustraties uit over collega Lance Stroll, met wie hij een botsing had tijdens het Grand Prix-weekend in Portugal.

De uitspraken van Verstappen als 'achterlijke mongool' trekken inmiddels internationale aandacht. Unro Janchiv, de cultureel gazant van Mongolië, vroeg op Twitter aan Red Bull: "Is het hele team op de hoogte gebracht van het 'We Race as One' initiatief? Max Verstappen heeft deze boodschap duidelijk gemist!"

Karakter Max Verstappen

Op de middag van het incident zei Verstappen in de Formule 1-uitzending dat zijn opmerkingen 'niet zijn probleem waren'. Teambaas Horner sprong in de bres voor de Nederlander: "De emoties lopen hoog op en dit soort dingen zit ook gewoon in het karakter van Max. We mogen niet vergeten dat er veel gebeurt tijdens een sessie."

Er waren echter ook berichten dat Helmut Marko - de man die het meest direct de leiding heeft over de F1-coureurs van Red Bull - Verstappen vertelde dat zijn opmerkingen eigenlijk "onaanvaardbaar" zijn. Toen de krant De Limburger hem vroeg om dat uit te leggen, onthulde Marko: "We hebben Max verteld dat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren. Dit was echt een no-go."