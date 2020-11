Max Verstappen uitgemaakt voor racist

Waar Max Verstappen komt is altijd reuring. De Nederlander zorgt met zijn directe en pittige uitspraken soms voor ophef en komt daardoor vaak in het nieuws. Zo ook sinds vorig weekend, toen hij collega Lance Stroll een 'achterlijke mongool' noemde. Een afspraak die in veel landen gebruikt wordt, niet alleen in Nederland.

In Mongolië zijn ze daar echter niet blij mee wat weer zorgt voor de nodige ophef. Was er vorige week al een gezant van Mongolië die op Twitter excuses eiste van Max Verstappen, inmiddels mengt de Mongoolse overheid zich in de hele discussie.

Brief Red Bull en FIA

Lundeg Purevsuren, de VN-ambassadeur voor Mongolië, heeft een brief gestuurd naar Red Bull-baas Dietrich Mateschitz om zijn beklag te doen over de 'racistische en denigrerende uitspraken'. Ook FIA-president Jean Todt heeft deze brief ontvangen, net als Tobias Moers, de directeur van Aston Martin.

In de bewuste brief, zo meldt Racefans.net, schrijft Purevsuren: "Ik betreur het gebruik van racistische en onethische taal in het openbaar door Red Bull-coureur Max Verstappen tijdens de training van de Portugese Grand Prix van het Formule 1 Wereldkampioenschap op 23 oktober 2020."

"Sport wordt over de hele wereld beschouwd als een symbool van eenheid en ik vind dat er in de sport geen enkele vorm van rassendiscriminatie mag zijn. Ik steun het ‘We Race As One’ initiatief van de Formule 1 tegen racisme. Maar vanwege het bovengenoemde incident betwijfel ik of dit initiatief aan de realiteit voldoet."

"Ik heb er alle vertrouwen in dat de Internationale Automobielfederatie, om de herhaling van dergelijk onethisch gedrag in de sport te presenteren, actie zal ondernemen tegen Red Bull-coureur Max Verstappen vanwege zijn onaanvaardbare gedrag door herhaaldelijk racistische en denigrerende taal te gebruiken tegen etnische groepen."

Mensen kwetsen

Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Emilia Romagna vertelde Max Verstappen vrijdag dat hij zijn uitspraken achteraf niet handig vond: "Het zal niet meer gebeuren. Het was niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen, mijn woordkeus was niet handig."