Mongolische politicus over uitbarsting Verstappen: "Max Verstappen moet duidelijk wat gemist hebben"

Max Verstappen kon zich vrijdag op de boordradio met zijn team niet inhouden na een incident met Racing Point-coureur Sergio Perez. Een Mongolische politicus heeft de toewijding van Red Bull aan het 'We Race As One'-initiatief van de Formule 1 daardoor in twijfel getrokken.

Na een conflict in de tweede vrije training gooide de 23-jarige Nederlander frustratie weg over de boordradio. Over Lance Stroll zei hij 'achterlijk' en 'mongool'.

Niet de bedoeling

Verstappen bood na de training meteen zijn excuses aan. Het gebeurde gewoon en dat moest niet meer gebeuren, maar hij vond het niet 'zijn probleem'. Een politicus heeft daarop gereageerd. "Is het hele team geïnformeerd over het We Race As One-initiatief?" vroeg Unro Janchiv, de culturele gezant van Mongolië, zich af in een Tweet gericht aan Red Bull Racing.

"Max Verstappen moet het duidelijk gemist hebben."

Mediaberichten na de uitbarsting van Verstappen citeerden Helmut Marko als dat de opmerkingen van de Nederlander "niet door de beugel" konden.