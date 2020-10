George Russell verwacht een leuke wedstrijd met regen

George Russell mag trots op zichzelf zijn. De Williams coureur presteerde het om de tweede kwalificatiesessie te halen en dacht zelf bijna de derde sessie te kunnen halen. Zijn teamgenoot deed het veel minder, die kwam niet verder dan de laatste startplaats.

Al jaren is het team van Williams bezig om de bolides op orde te krijgen, maar het lukt het team opricht door Frank Williams steeds niet. Al jaren strijden de coureurs van het team onderaan het veld mee, maar George Russell geeft het team hoop. Al lijkt die coureur misschien wel zijn stoeltje kwijt te raken, want Sergio Perez aast op die stoel.

Russell kan niet meer doen dan zijn best en dat doet hij ook. Hij presteert altijd boven gemiddeld en dat liet hij in Portugal weer zien. Hij was blij met het harde werk van zijn team en de progressie van Williams. “Het is een geweldige baan en de auto voelde goed aan. Ik denk dat we uiteindelijk maar anderhalve tiende van P11 waren, wat buitengewoon is voor ons. We doen allemaal zo hard ons best om alles uit deze auto te halen, we boeken een goede vooruitgang en het harde werk wordt eindelijk eens beloond”, zo vertelt hij tegenover het Britse Sky Sport.

Maximale uit de auto

De coureur geboren in King’s Lynn denkt alles uit de auto te hebben gehaald dit weekend, ook voor de race is de auto op zijn best. “We hebben een auto die geoptimaliseerd is voor de race van morgen, maar we zullen moeten afwachten hoe hij zich gaat gedragen, aangezien niemand weet hoe de banden op dit nieuwe circuit het gaan doen. Dit kwam vooral, omdat we in VT2 niet hebben kunnen doen wat we gepland hadden.”

Russell verwacht een leuke race met regen. “Het wordt spannend, mogelijk met een beetje regen. Ik zal alles geven wat ik in huis heb.”