Voorkeur Red Bull is duidelijk: "Willen motor Honda overnemen"

Er is de afgelopen weken veel gespeculeerd over de toekomst van Red Bull met betrekking tot motoren. Aanvankelijk werd gedacht dat het team uit Milton Keynes na het vertrek van Honda zou moeten kiezen voor één van de andere drie leveranciers, maar Helmut Marko heeft aangegeven in gesprek met F1-Insider dat de voorkeur is om de Honda-motoren over te nemen.

Gesprek met Honda

Marko laat eindelijk zijn voorkeur doorschemeren en is duidelijk in zijn bewoordingen maar plaatst ook nog een kanttekening. De 77-jarige Helmut Marko zei hierover: "Met de voorwaarde dat de gesprekken met Honda goed verlopen, willen we graag de basis, het intellectuele eigendom en al het andere van Honda overnemen om de motoren in Milton Keynes voor te kunnen bereiden. Dat is wat onze voorkeur heeft, in plaats van een andere fabrikant vragen om motoren te leveren."

Hij legt ook meteen uit waarom Red Bull niet naar Mercedes, Ferrari of Renault. Het is te afhankelijk en altijd een tweede keus, zo stelt hij. Marko: "Al die fabrikanten hebben hun eigen team en bouwen het chassis en de motor uit één stuk. Wij krijgen iets waar we een chassis omheen moeten bouwen. Dat vereist een moeilijke technische oplossing en daarom geniet het onze voorkeur dat we zelf gaan voortbouwen op de motor van Honda."

FIA moet meewerken

Er is wel een belangrijke voorwaarde, zegt de Oostenrijker. "We moeten dan wel de medewerking krijgen van de internationale autosportfederatie FIA. Die moet de motorreglementen aanpassen, zodat vanaf de eerste race in 2022 een verbod op doorontwikkelen van de motor van kracht is, anders heeft het weinig zin."

Als de FIA niet akkoord gaat zal Red Bull een andere oplossing moeten vinden om de ontwikkeling van de Honda-motor te kunnen blijven financieren.