Waarom vertrok Marko bij Red Bull? "Hij had geen macht meer"

Helmut Marko kondigde vorige week zijn vertrek bij het team van Red Bull Racing aan. Zijn aankondiging kwam als een verrassing, maar hij deed ietwat geheimzinnig over de exacte reden van zijn vertrek. Volgens Juan Pablo Montoya is het heel simpel: Marko had geen macht meer.

Marko wordt gezien als één van de meest invloedrijke personen binnen de Formule 1. Hij speelde als teamadviseur een grote rol bij Red Bull en hij had de leiding over het juniorteam. In die hoedanigheid gaf hij veel coureurs een kans in de koningsklasse, en hij wordt gezien als de ontdekker van wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel.

In de afgelopen jaren ontpopte hij zich tot een soort vertrouwenspersoon van de Verstappens. De Nederlander stond ook altijd achter Marko, en toen Red Bull hem leek te ontslaan, liet Verstappen in duidelijke taal van zich horen. Volgens het persbericht van Red Bull was het feit dat Verstappen net geen wereldkampioen werd, één van de redenen van Marko's vertrek. De Oostenrijker ontkende dat, en stelde dat het persbericht vol stond met nonsens.

Wat was er aan de hand?

De vraag is dan: Waarom is Marko vertrokken bij Red Bull? Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is het niet zo moeilijk, en hij legt het uit aan Grosvenor Casinos: "Ik denk dat Helmut besefte dat hij geen macht meer had."

Montoya stelt dat Marko geen macht meer had over het aantrekken van coureurs: "Hij had de volledige controle over de coureurs en alle beslissingen in de line-up. Ik denk dat hij zich nu realiseerde dat hij eerst om toestemming moet vragen. Hij heeft een punt bereikt waarop hij tegen zichzelf heeft gezegd: 'Ik ga niemands werknemer meer zijn.'"

Moeilijke situatie

Volgens de Colombiaanse oud-coureur is Marko's beslissing niet vreemd: "Het is heel erg moeilijk als je autonomie hebt gehad en dat je dat dan allemaal kwijtraakt. Iedereen begint dan opeens alles in twijfel te trekken."

"Er gaan verhalen dat hij een Formule 2-coureur, Alex Dunne, zou hebben gecontracteerd maar dat hij dat contract vervolgens moest verscheuren. Dunne verliet McLaren, tekende bij Red Bull, en een week later belde Marko hem om te zeggen dat hij eruit lag. Het andere gerucht is dat hij zonder toestemming Arvid Lindblad heeft gecontracteerd. Dat verbaast mij helemaal niet. Het was nu of nooit."

M@ximumOverdrive

Posts: 7.160

Juan is er maar druk mee

  • 1
  • 18 dec 2025 - 13:43
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (1)

