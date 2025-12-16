user icon
Honda beleeft primeur met speciale aankondiging

Honda beleeft primeur met speciale aankondiging

Honda keert volgend jaar terug in de Formule 1 als motorleverancier. Ze gaan samenwerken met het team van Aston Martin, en ze hebben grote plannen. Ze gaan hun motorproject namelijk lanceren met een speciale launch in de Japanse hoofdstad Tokio.

Honda leverde in 2021 voor het laatst officieel motoren aan een Formule 1-team. Ze waren toen de officiële motorleverancier van de Red Bull-teams, en achter de schermen bleven ze in de afgelopen jaren samenwerken met de Oostenrijkers. De krachtbronnen kregen een andere naam, maar werden nog steeds gebouwd door Honda. In Abu Dhabi namen ze echt afscheid van Red Bull, terwijl de focus achter de schermen al veel langer op de samenwerking met Aston Martin lag.

Wat gaat er gebeuren?

Ze willen samen met de Britse renstal een gooi gaan doen naar nieuw succes, en dat kan volgend jaar al gebeuren. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1, en dit biedt kansen voor Honda. Ze barsten van de ambitie, en hebben vandaag een opvallende aankondiging gedaan. Ze komen namelijk met een speciale launch op 20 januari in de Japanse hoofdstad Tokio. Ze zullen hier de Power Unit voor het komende seizoen gaan onthullen.

Wie zijn er aanwezig?

Honda is hiermee de eerste motorleverancier die met een eigen launch komt. Bij het speciale programma zal naast Honda-president Toshihiro Mibe en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali aanwezig zijn. Ze zullen allemaal een woordje doen, en het is nog niet duidelijk of Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso ook hun gezicht zullen laten zien.

Nieuwe primeur voor Honda

Honda houdt hiermee het momentum vast dat ze in de afgelopen week hebben gecreëerd. Ze lieten vorige week het geluid van de nieuwe krachtbron horen, en hadden daarmee de primeur voor de nieuwe motoren volgens de nieuwe regels. 

Het team van Aston Martin organiseert zelf ook een speciale launch, maar dan voor de auto. Op 9 februari zullen ze het doek van hun nieuwe wagen trekken, naar verwachting gaat dit gebeuren in Saoedi-Arabië.

F1 Nieuws Aston Martin Honda

