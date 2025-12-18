user icon
Lindblad dankbaar voor Marko: ‘Hij geloofde in mij toen anderen dat niet deden’

Lindblad dankbaar voor Marko: 'Hij geloofde in mij toen anderen dat niet deden'

Arvid Lindblad staat in 2026 aan de start van zijn eerste Formule 1-seizoen bij Racing Bulls en grijpt dat moment aan om Helmut Marko nadrukkelijk te bedanken. De jonge Brit noemt de Red Bull-adviseur een sleutelpersoon in zijn carrière en benadrukt hoeveel steun hij vanuit het juniorprogramma heeft gekregen, juist in een lastig jaar.

Marko was jarenlang de drijvende kracht achter het Red Bull Junior Programme en begeleidde een hele generatie toptalenten richting de Formule 1. Onder zijn toezicht groeiden onder anderen Max Verstappen en Sebastian Vettel uit tot wereldkampioenen. Met het vertrek van Marko komt er een einde aan een tijdperk, maar voor Lindblad blijft zijn invloed onmiskenbaar.

Meer over Helmut Marko 'Red Bull hakt knoop door en neemt afscheid van Marko'

'Red Bull hakt knoop door en neemt afscheid van Marko'

8 dec
 'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

9 dec

Lindblad dankt Marko 

De achttienjarige coureur, die na een zesde plaats in de Formule 2 van 2025 promoveert naar de koningsklasse, geldt als de laatste debutant die nog intensief door Marko werd begeleid. “Het is enorm belangrijk geweest,” zegt Lindblad. “Ik heb de afgelopen jaren heel nauw samengewerkt met Rocky [Guillaume Rocquelin], Dr. Marko en het hele team. Ik ben iedereen dankbaar, maar vooral Dr. Marko.”

Het seizoen 2025 verliep niet probleemloos voor Lindblad. “Het is niet het makkelijkste jaar voor me geweest en ik ben niet tevreden met hoe het is gegaan,” erkent hij. “Maar hij geloofde in me toen anderen dat niet deden. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

'Marko zegt gewoon de waarheid'

De reputatie van Marko als harde leermeester schrikt veel jonge coureurs af, maar Lindblad herkent zich daar niet in. “Ik hoor vaak verhalen over hoe moeilijk hij zou zijn en dat mensen bang voor hem zijn. Voor mij was het juist het tegenovergestelde. Ik heb altijd een hele goede relatie met hem gehad.”

Volgens Lindblad zit de kracht van Marko in zijn directheid. “Hij zegt gewoon de waarheid. Geen excuses, geen onzin. Dat past bij mij en heeft me geholpen om sneller te leren en vooruit te komen. In de autosport zijn er veel mensen die je vertellen wat je wilt horen, maar hij doet dat niet. Die eerlijkheid waardeer ik enorm.”

Als enige rookie op de grid van volgend seizoen wacht Lindblad een steile leercurve, maar Red Bull heeft hem daar al uitgebreid op voorbereid. Zo kreeg hij meerdere kansen tijdens vrije trainingen en mocht hij kilometers maken in oudere F1-auto’s tijdens TPC-sessies.

Lindblad maakte al indruk

Recent liet hij zich ook zien tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Lindblad werkte daar 139 ronden af en kwam slechts 0,014 seconde tekort op zijn teamgenoot bij Racing Bulls, Liam Lawson. Een resultaat dat zijn snelle ontwikkeling onderstreepte.

“Ik heb al heel veel gesimuleerd met Red Bull,” legt hij uit. “Daar ben ik vorig jaar al mee begonnen. Daarnaast heb ik FP1’s gereden en TPC-sessies gedaan, dus ik heb al veel werk voor het team verricht.”

De beslissing om hem in 2026 een F1-zitje te geven, is volgens Lindblad dan ook gebaseerd op meer dan alleen zijn F2-resultaten. “Ik zit inmiddels vijf jaar in het programma en werk al heel lang nauw samen met Red Bull. We kennen elkaar door en door, en dat heeft zeker meegespeeld.”

