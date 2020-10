BREAKING: Honda stapt uit de F1 en verlaat Red Bull

Honda en Red Bull Racing hebben bekend gemaakt dat de Japanse fabrikant de Formule 1 gaat verlaten. Na 2021 zullen Red Bull Racing en AlphaTauri op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier. Er werd al langer gespeculeerd over de toekomst van Honda in de F1, maar algemeen werd niet aangenomen dat het de sport zou verlaten.

Er werd zelfs gespeculeerd dat Honda mogelijk AlphaTauri zou willen overnemen, maar niets van dat alles blijkt nu waar te zijn. Bij Red Bull Racing is men diep teleurgesteld, aangezien het op zoek moet naar een nieuwe motorleverancier.

Teambaas Christian Horner zegt in het persbericht: "Als team begrijpen we hoe moeilijk het voor Honda is geweest om tot de beslissing te komen om aan het einde van het seizoen 2021een ​​stap terug te doen uit de Formule 1. De verschuivende focus binnen de auto-industrie heeft geleid tot het besluit van Honda om hun middelen opnieuw in te zetten en we begrijpen en respecteren de redenering hierachter. Hun beslissing stelt ons als team voor de hand liggende uitdagingen, maar we zijn hier eerder geweest en met onze diepgaande kracht zijn we goed voorbereid en uitgerust om effectief te reageren, zoals we in het verleden hebben bewezen."



"Hoewel we teleurgesteld zijn dat we onze samenwerking met Honda niet voortzetten, zijn we enorm trots op ons gezamenlijke succes, met vijf overwinningen en 15 podiumplaatsen voor beide teams die eigendom zijn van Red Bull, en we danken iedereen bij Honda voor hun buitengewone inspanningen en toewijding."



"Onze gezamenlijke focus voor de rest van de seizoenen 2020 en 2021 blijft ongewijzigd: vechten voor overwinningen en uitdaging voor het kampioenschap. Als ondertekenaar van de nieuwste Concorde-overeenkomst van de Formule 1 blijft Red Bull Racing zich op de lange termijn inzetten voor de sport en we kijken ernaar uit om een ​​nieuw tijdperk van innovatie, ontwikkeling en succes in te gaan. Als groep zullen we nu de tijd nemen om verder te evalueren en de meest concurrerende power unit-oplossing voor 2022 en daarna te vinden."