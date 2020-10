Haas ontvangt overnamebod van Mazepin - onderhandeling met Perez tijdelijk gestopt

Het Silly Season voor 2021 heeft al veel grote verrassingen gebracht, maar het is nog lang niet voorbij. Sergio Perez lijkt de man die de sleutel in handen heeft voor de overgebleven stoeltjes maar vanuit het niets is daar Dmitry Mazepin die Haas wil overnemen zodat zijn zoon Nikita Mazepin volgend jaar F1 kan rijden.

De Mexicaan Perez moet na dit seizoen Racing Point verlaten. Het team, dat volgend jaar Aston Martin wordt, heeft ervoor gekozen om naast Lance Stroll, viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel te contracteren. Perez is in gesprek met andere teams en Haas lijkt een serieuze optie, maar er zit nu een knik in de kabel. Na Lawrence Stroll en Michael Latifi kunnen we in 2021 misschien een derde miljardair verwelkomen in de Formule 1.

Nikita Mazepin staat zesde in het Formule 2-kampioenschap en aangezien de zevende plaats genoeg is voor hem om zijn superlicentie te halen, werkt vader Dmitry Mazepin op de achtergrond hard om zijn zoon in de Formule 1 te krijgen. Eerder probeerde Mazepin Force India te kopen en nu zijn alle pijlen gericht op Haas.

Niet te weigeren bod

Volgens Motorsport.it is het nu zelfs zo ver dat er gesprekken zijn geweest tussen Mazepin en Haas en dat er een bod op tafel ligt dat maar weinig teams zouden weigeren. Volgens het Italiaanse medium zijn de contractonderhandelingen met Perez daardoor gestaakt en lijkt Perez zelfs een optie voor Williams, die onder de huidige contracten met het nieuwe management zou kunnen vallen.