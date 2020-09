Dringen op de rijders-markt: Haas voegt Sergio Perez toe aan het lijstje: "Bijna tien namen"

Het lijstje met gegadigden voor een F1-zitje bij Haas wordt steeds langer. Nadat Sergio Perez woensdagavond hoorde dat hij het veld moet ruimen bij Racing Point na dit seizoen, schreef Guenther Steiner de Mexicaan erbij op het lijstje voor mogelijke coureurs voor het Haas F1-team voor 2021 en de jaren erna.

"Coureurs moeten ook na 2021 blijven"

Vorige week zei Steiner nog dat hij binnenkort met Gene Haas in overleg gaat over de coureurs voor volgend seizoen, én de jaren erna. Steiner benadrukte dat de coureurs die volgend jaar rijden bij Haas, ook moeten blijven na 2021, vanwege de invoering van nieuwe reglementen. Sergio Perez gaf in zijn verklaring via social media woensdagavond ook al aan zich vooral te willen verbinden aan een project van meerdere jaren, gezien de nieuwe reglementen vanaf 2022.

Shortlist wordt longlist

Steiner geeft tijdens de Toscaanse Grand Prix op Mugello dit weekend aan dat het lijstje inderdaad langer en langer wordt, nu ook Sergio Perez aan dat het lijstje kandidaten is toegevoegd als mogelijke coureurs voor 2021.

Het betekent dat er nog meer concurrentie bij komt voor de huidige Haas-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean, die beiden al jaren voor het team rijden.

"Ik weet niet wat het gaat betekenen dat Perez nu ook ineens op de markt komt", vertelt Magnussen tegen de Deense krant BT.

"Niet al teveel zorgen"

"Ik maak mij niet al teveel zorgen, maar er is wel hevige concurrentie op de rijders-markt momenteel en je kunt nooit ergens zeker van zijn in de Formule 1."

Daar kan Sergio Perez over meepraten. Hij beschikte over een driejarig-contract bij het vroegere Force India. Toen Sebastian Vettel echter op de markt kwam, bleef hij volhouden en hopen op de waarde van de letters die in zijn contract waren toevertrouwd aan het papier. Toch werd dat document woensdag verscheurd en richting de prullenbak verwezen: Lance Stroll - het 'zoontje van' teameigenaar en modemagnaat Lauwrance Stroll- moet het volgend jaar opnemen tegen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bij Aston Martin F1. Zo zal het team vanaf volgend seizoen door het leven gaan. Volgens Perez hoorde hijzelf ook afgelopen woensdag pas dat zijn contract wordt ontbonden.

Veel opties voor Haas

Haas-teambaas Guenther Steiner maakt er geen geheim van dat het Amerikaanse team "veel opties" heeft voor 2021. Zo zei hij al eerder dat de drie grote Ferrari-talenten in de Formule 2 kanshebbers zijn. Illot, Schwartzman en ene meneer Schumacher maken dit jaar veel indruk in de F2. Haas maakte gebruik van Ferrari-krachtbronnen.

Nu is er dus ook Sergio Perez, die ook nog eens veel geld meebrengt uit Mexico. Ook is bekend dat de getalenteerde Nico Hülkenberg gesprekken voert met Haas. 'De Hulk' kreeg veel positieve reacties na zijn invalbeurt voor de zieke Sergio Perez eerder dit jaar. Ross Brawn loofde daarna dat Hülkenberg een plekje op de Formule 1-grid verdient.



Steiner zegt dat de lijst namen steeds langer wordt en dat hij aan "bijna tien" namen van coureurs komt. Nu doolt Perez dus ook verweesd rond op de drukke rijders-markt, opzoek naar een F1-zitje voor volgend seizoen.

"We praten met iedereen. Er waren al veel namen ter tafel gekomen en die tafel raakt elke dag voller. "Steiner en Haas zitten in een luxepositie, geeft Steiner graag toe. "Het is altijd goed om een keuze te hebben."

Gene Haas had nog geen tijd voor Magnussen

Eigenaar Gene Haas woont weinig Grands Prix bij, maar hij was op Monza vorige week aanwezig. Kevin Magnussen denkt dat de teambaas dit weekend ook naar het circuit komt in Mugello. Het zal dus wemelen van journalisten, en cameramensen rondom het motorhome van Haas, in de hoop te kunnen zien met wie Gene Haas zoal aan tafel zit.

De Deense Kevin Magnussen wilde vorig weekend al een gesprek met Gene Haas, vertelde hij in Monza. Blijkbaar is dat nog niet gelukt: "We hebben nog geen definitieve afspraak gepland, maar ik denk dat we er snel mee zouden moeten beginnen." Het werpt de vraag op of de Deense coureur wel de hoogste prioriteit heeft voor Gene Haas.

Etalage

Daarom maakt Magnussen nog maar eens gebruik van de media om zichzelf in de etalage te zetten. "Ik denk dat alle teams weten wat ik kan, dus deze race zal misschien niet zo cruciaal zijn. Ik moet vooral zorgen dat ik het altijd goed doe en dat ik presteer. Dat is natuurlijk ook dit weekend mijn intentie."

Ondertussen ontkent Helmut Marko dat Sergio Perez een serieuze kandidaat is voor een racezitje bij Red Bull. Daarover deden namelijk allerlei geruchten de ronde, naar aanleiding van het contact dat Christian Horner onderhoudt met Julian Jacobi, de manager van Perez.

Marko verduidelijkt dat nu: "Christian Horner is constant in contact met Julian Jakobi, maar dat heeft te maken met het feit dat Jakobi ook werkt met onze simulator-coureur Sebastian Buemi", zo verduidelijkt Marko.

"Wij zijn momenteel niet opzoek naar nieuwe coureurs. Zolang Albon vooruitgang blijft boeken, zitten wij niet om nieuwe coureurs verlegen", aldus Marko.