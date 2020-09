Red Bull-teambaas Christian Horner in zijn nopjes met podium voor Alexander Albon

Het podium voor Alexander Albon stemt Christian Horner vrolijk, alhoewel er verdriet is over de uitvalbeurt van Max Verstappen.

Christian Horner reageert na de race bij Sky Sports F1.

Horner: "Ik ben blij voor hem. Hij wordt sterker en sterker. Hij moest er echt voor knokken en koos het om het via de moeilijke weg te doen. De starts waren best verschrikkelijk vandaag. Het is echt indrukwekkend. Hij sloeg terug en om eerlijk te zijn is hij gedurende de laatste raceweekenden steeds sterker geworden. Hij laat echt zien dat hij een goede racer is als hij eenmaal zijn helm op heeft. Dit podium zal hem zelfvertrouwen geven en nu denkt hij niet alleen dat hij snel is, maar weet hij het ook gewoon."

Albon wist de harten van de mensen te stelen die voor hem werken

"Albon geeft echt goede feedback en daarmee heeft hij echt de harten van de monteurs van het team gestolen."

Critici de mond gesnoerd

Afgelopen tijd krijgt Albon veel kritiek. Zo pleit Lewis Hamilton openlijk ervoor dat zijn game-vriend Pierrre Gasly de plek van Albon zou verdienen naast Max Verstappen. Jan Lammers zei afgelopen week dat Albon ronduit slecht presteerde. Ook Palmer denkt dat Gasly een snellere teamgenoot zal zijn voor Max Verstappen. Helmut Marko is alle ongevraagde adviezen meer dan zat en zei zelfs dat Lewis Hamilton vorig jaar nog totaal het tegenovergestelde bepleitte.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend gold voor Albon: nieuwe ronde nieuwe kansen. De eerste kans heeft hij dus goed opgepakt op de zaterdag, de tweede pakte hij ook met beide handen aan door op het podium te klimmen na de uitvalbeurt van Verstappen.

Tijdens de persconferentie afgelopen donderdag bleek dat Alexander Albon zich voorbereid had in de simulator, maar dat Max Verstappen drie weken geleden een hele dag heeft kunnen rondrijden in een GT-auto om het circuit te leren kennen.