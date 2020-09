Max Verstappen: "Ik zou sowieso uitgevallen zijn"

Max Verstappen scoort wederom nul punten tijdens de Grand Prix in Italië. Christian Horner heeft verdriet over de uitvalbeurt van Max Verstappen, al wist Alexander Albon op het podium te komen vandaag.

Max Verstappen liet weten dat hij ook zonder aangereden te worden kort na de start waarschijnlijk sowieso zou zijn uitgevallen.

Max Verstappen: "Al tijdens de formatieronde sloeg de motor bijna af. Waarschijnlijk was dit dus hetzelfde probleem als tijdens de race in Monza, gok ik. Ik had een goede start en kwam Lewis voorbij en daarna had ik geen vermogen. Ik zou dus sowieso uitgevallen zijn."

Horner reageert

Max Verstappen was na zijn uitvalbeurt snel van het circuit vertrokken. Christian Horner reageert na de race bij SkySportsF1 en legt uit dat het probleem op de startgrid te maken had met het achterlicht. Maar tijdens de formatieronde kwam er een ander probleem. Horner: "Dat had niets te doen met de Power Unit."

Eitje voor Mercedes

"Tijdens de formatieronde leek alles goed en ineens was er dat grote elektrische probleem. Max had echt een goede start en kwam Lewis voorbij, en het is natuurlijk enorm frustrerend voor hem vandaag. Het zag er eerst allemaal goed uit en hij stond er goed voor. Je ziet dat we een goede racewagen hadden vandaag, dus het zou anders echt geen walk in the park voor Mercedes worden vandaag."

Horner vertelt verder dat het probleem met Honda onderzocht en nagebootst gaat worden, om zo te voorkomen dat het nog eens voorkomt. "Dat is absoluut iets dat we moeten verbeteren."