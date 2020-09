Daniel Ricciardo baalt: vijfde startplek misgelopen na gele vlaggen door spin van Ocon

Daniel Ricciardo had op de vijfde startplek willen en kunnen staan, maar niets is minder waar. In het derde kwalificatiedeel eindigde hij slechts als achtste, omdat hij zijn snelle ronde niet kon afmaken vanwege de gele vlaggen die werden gezwaaid naar aanleiding van zijn gespinde teamgenoot Esteban Ocon.

Dat gebeurde aan het einde van het laatste kwalificatiedeel tijdens de Grand Prix van Toscane op Mugello. Bottas had daar ook al flink de pest over in.

"Q2 was mega, dat ging goed. We gingen ervoor en we wisten die sessie zelfs op maar één setje banden door te komen. Tot aan Q3 liep het lekker, maar we zetten toen wat meer downforce met de voorvleugel en daarna voelde de auto minder fijn aan. Laat ik er geen geheim van maken: De eerste run was behoorlijk ugly, dus ik wilde ervoor gaan. Dat kon niet vanwege de spin van Ocon."

Ferrari-trein

Ricciardo denkt dat hij zeker had kunnen vechten voor P5, daar staat nu Charles Lecerc. Volgens Ricciardo ziet het er naar uit dat de Ferrari een treintje gaat veroorzaken morgen tijdens de race.

Leclerc gaf inderdaad al toe dat hij morgen zijn auto zo breed mogelijk gaat houden.

Ricciardo is er een van en denkt dat Leclerc inderdaad slomer zal zijn: “Er staan veel auto’s achter hem die sneller zijn, dus hij kan de boel wel eens bij elkaar gaan houden.”

De Grand Prix begint morgen om 15.10 uur.