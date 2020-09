Charles Leclerc houdt de eer hoog voor Ferrari in kwalificatie tijdens hun 1000ste GP: P5

Charles Leclerc zorgt ervoor dat er weer iets te juichen valt voor de eerste fans die aanwezig zijn bij een Grand Prix dit jaar. Tijdens de Toscaanse Grand Prix op Mugello zijn zo'n 3000 fans aanwezig, vooral Tifosi.

Zij zagen Charles Leclerc als vijfde kwalificeren op zaterdag, en dus valt er eindelijk weer een beetje te juichen in Italië na een reeks Grands Prix waarvoor het team zich diep zal schamen. Sebastian Vettel bleef wel worstelen en bleef steken met een teleurstellende veertiende startplaats, al is dat een grote verbetering ten opzichte van de afgelopen races. Leclerc kwam in het derde deel van de kwalificatie wel met geluk tot zijn vijfde tijd: na de spin van Esteban Ocon kon alleen Leclerc zijn snelste tijd verbeteren.

Charles Leclerc: "Ja, ik ben echt heel erg blij met mijn ronde. Ik heb alles bij elkaar weten te brengen en dat leidde tot P5: dat is ver boven onze verwachtingen. Ik ben zo ontzettend blij", reageert de jonge Ferrari-coureur na afloop.

Vertrouwen in de auto

"Monza en Spa waren extreem moeilijk voor het hele team. Ik worstelde ontzettend in de auto met weinig downforce, de auto was heel moeilijk in balans te krijgen, maar dat hebben we opgelost en ik voelde mij vandaag heel erg goed in de auto. Er was een gebrek in de algehele prestatie van de auto om te kunnen vechten met de mannen voor ons, maar de balans was goed vandaag en ik kreeg daardoor het vertrouwen. Dat had mijn snelle ronde in de kwalificatie als resultaat."

Lastige race verwacht

Toch wordt het moeilijk tijdens de race, verwacht Leclerc, aangezien veel auto's om hem heen sterker leken tijdens de langere runs op vrijdag. "Het wordt dus lastig, maar ik ga proberen zoveel mogelijk auto's achter mij te houden, dus ik doe mijn best."

Sebastian Vettel was minder uitgebreid van stof na de kwalificatie, waarin hij veertiende werd. De Duitsers was kortaf.