Bottas hele weekend snelste tot een gele vlag hem kans op pole ontneemt

Valterri Bottas was in alle trainingen sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, tot het laatste deel van de kwalificatie. Hij kon vlak achter de gespinde Renault van Esteban Ocon niet meer verbeteren en had dus vooral heel veel pech met de gele vlag.

"Zeker, zeker, ik had nog veel beter gekund, er zat nog veel meer in voor mij, maar helaas kreeg ik die kans niet vandaag. Mijn eerste run was oké, maar niet perfect. Ik had dus kunnen verbeteren, maar dan moet je natuurlijk wel de kans daarvoor krijgen. Dat is natuurlijk heel erg teleurstellend, want ik was sneller gedurende het hele weekend."

Inhalen goed mogelijk op Mugello

Valterri denkt dat er op het brede circuit veel mogelijkheden zijn om in te halen. "In tegenstelling tot wat er vooraf werd gedacht, hebben we in de vrije trainingen juist gezien dat hier prima langs andere auto's gegaan kan worden. Je kunt hier zoveel verschillende lijnen kiezen door de bochten, dus misschien geeft dat wel veel kansen om in te halen morgen tijdens de race wat je kunt de vieze lucht van je voorganger proberen te ontwijken. Ik hoop dat dat kan, ik hoop niet dat er teveel wind staat, want dat is in mijn nadeel. We zullen het moeten afwachten hoe het gaat."