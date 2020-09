Esteban Ocon kan wel lachen om zijn spin in Q3 waardoor velen hun tijd niet konden verbeteren

Esteban Ocon baalt van zijn spin in Q3 tijdens de kwalificatie van de Toscaanse Grand Prix op Mugello. De Fransman is bepaalt niet de enige die daarvan baalt.

Ocon wist geen tijd te zetten in het derde deel van de kwalificatie, omdat hij van de baan vloog. Valterri Bottas moest daardoor van het gas, ook anderen konden hun snelle ronde niet noteren door de gele vlag die Ocon veroorzaakte. Alleen Charles Leclerc kon zijn tijd aanscherpen, Hamilton had zijn snelste tijd al genoteerd en ondervond geen hinder van Ocon's spin.

Lachen met Ocon

Toch kan Esteban Ocon er achteraf zelfs nog wel om lachen: "Het is een sessie waarin je de limiet opzoekt. Ik voelde mij goed in de auto en ik dacht dat ik nog wel tijd kon winnen. Ik dacht: 'Dit is het moment om het te doen', zegt de Fransman terwijl hij begint te lachen voor de camera van SkySports F1. "Uiteindelijk ging ik dus een beetje teveel over de limiet."

"Iedereen gaat ervoor op dit circuit"

Hij vervolgt met een jij-bak: "Ja, iedereen gaat ervoor op dit circuit, maar het bijt je in de staart als je erover gaat", doelend op de limiet waar hij over ging. Spijtig, zegt Ocon. "Mijn excuses aan iedereen die achter mij reed en daar last van omdat ze hun ronde niet konden afmaken."

Ocon start de Grand Prix zondag vanaf de tiende startplek, teamgenoot Ricciardo kwam vóórdat Ocon spinde tot de achtste snelste tijd.