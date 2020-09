Christian Horner in zijn nopjes: Alexander Albon vindt aansluiting achter Max Verstappen

Alexander Albon wist tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Toscane aansluiting te vinden bij teamgenoot Max Verstappen. Dat lukte hem de afgelopen maanden niet, en dus is er reden voor blijheid bij teambaas Christian Horner.

"Als Alex mee kan komen tijdens de race, geeft ons dat kansen in de strategie ten opzichte van Mercedes", zegt Horner bij Sky Sports F1.

Zelf is Albon ook tevreden met zijn kwalificatie. Daarin kwam hij 0,45 seconde tekort op Max Verstappen die vanaf de derde startplek de race aanvangt.

Albon: "Je denkt altijd dat je het beter kan doen. Ik denk dat mijn eerste run in Q3 wel oké was, maar er was marge op tafel om mijn tijd te verbeteren. Ik sta op de vierde startplek, dus ik ben blij met het resultaat."

Geweldig

Horner: "Het is geweldig dat beide jongens zo hoog konden kwalificeren. We waren snel in sector drie, dus de eerste kans zal zijn tijdens de run richting de eerste bocht en daarna kunnen we verder gaan. Het wordt interessant om te zien hoe de banden het hier gaan houden, want we hebben geen gegevens uit het verleden op dit circuit."

De teambaas is goed te spreken over de vooruitgang die Alexander Albon heeft geboekt nu hij steeds dichter in de buurt van Max Verstappen kan komen. "We wisten al dat hij goed kon racen, maar nu zat ook zijn kwalificatie erg goed in elkaar." Horner wees er de laatste tijd vaker op dat Albon vooral tijdens de kwalificatie moet verbeteren.

Niets te verliezen

Over Max Verstappen zegt hij dat de Limburger alles geeft tijdens het weekend op Mugello. "Als je naar het kampioenschap kijkt, dan heeft Max toch niks meer te verliezen. Er is geen data van dit circuit, dus we weten niet of het een éénstopper of tweestopper wordt."

Podium zou leuk zijn, maar inhalen "lastig"

Alexander Albon is ambitieus voor zijn race: "Een podium zou leuk zijn. We zullen het wel zien. De run naar de eerste bocht is lang en we zijn nog niet zo sterk geweest bij de starts, dit seizoen. Het zal lastig worden om hier in te halen," denkt de Thaise coureur van Red Bull Racing.

Kritiek en politiek

Afgelopen tijd krijgt Albon veel kritiek. Zo pleit Lewis Hamilton openlijk ervoor dat zijn game-vriend Pierrre Gasly de plek van Albon zou verdienen naast Max Verstappen. Jan Lammers zei afgelopen week dat Albon ronduit slecht presteerde. Ook Palmer denkt dat Gasly een snellere teamgenoot zal zijn voor Max Verstappen. Helmut Marko is alle ongevraagde adviezen meer dan zat en zei zelfs dat Lewis Hamilton vorig jaar nog totaal het tegenovergestelde bepleitte.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend geldt voor Albon: nieuwe ronde nieuwe kansen. De eerste kans heeft hij dus goed opgepakt.

Tijdens de persconferentie afgelopen donderdag bleek dat Alexander Albon zich voorbereid had in de simulator, maar dat Max Verstappen drie weken geleden een hele dag heeft kunnen rondrijden in een GT-auto om het circuit te leren kennen.