Claire Williams stapt op als teambaas van Williams

Het is niet geheel onverwacht maar nu officieel; Claire Williams stapt op als teambaas van het gelijknamige team. Sinds de overname van Dorilton Capital zullen er een aantal veranderingen doorgevoerd worden en dat Claire Williams opstapt, die mede verantwoordelijk is voor de slechte keuzes en resultaten de afgelopen jaren, was een publiek geheim in de paddock.

De Italiaanse Grand Prix van dit weekend is het laatste weekend van Claire als teambaas van het team dat ooit door vader Sir Frank Williams en Patrick Head is opgericht.

Vertrek doet pijn

De 44-jarige Claire reageert: "Het is met pijn in mijn hart dat ik afstand doe van mijn rol bij het team. Ik had gehoopt mijn ambtstermijn tot ver in de toekomst voort te zetten en de erfenis van de familie Williams te behouden voor de volgende generatie. Onze behoefte om eerder dit jaar inkomende investeringen te vinden als gevolg van een aantal factoren, waarvan we er veel buiten onze controle hadden, resulteerde in de verkoop van het team aan Dorilton Capital. Mijn familie heeft ons raceteam en onze mensen altijd op de eerste plaats gezet en dit was absoluut de juiste beslissing. Ik weet dat we daarin de juiste mensen hebben gevonden om Williams weer vooraan op de grid te brengen en tegelijkertijd de erfenis van Williams te behouden."

"Ik heb het besluit genomen om uit het team te stappen om Dorilton een nieuwe start als nieuwe eigenaren te geven. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar ik denk dat het de juiste keuze is voor alle betrokkenen. Ik heb het grote voorrecht gehad om in dit team en in de wondere wereld die de Formule 1 is, op te groeien. Ik heb van elke minuut genoten en zal voor altijd dankbaar zijn voor de kansen die het me heeft gegeven. Maar het is ook een ongelooflijk uitdagende sport en ik wil nu zien wat de wereld nog meer voor mij in petto heeft. Het belangrijkste is dat ik tijd wil doorbrengen met mijn gezin."

"Ik wil Dorilton bedanken voor hun steun en begrip voor mijn beslissing. Ik wil ook onze fans bedanken die door dik en dun bij ons zijn gebleven. Onze mensen bij Williams zijn altijd familie geweest, ze hebben me gemotiveerd gehouden tijdens de moeilijke tijden en zij zijn het die ik het meest zal missen. Ik hoop oprecht dat het proces dat we hebben doorlopen hen het succes oplevert dat ze verdienen. En tot slot wil ik mijn vader bedanken voor alles wat hij heeft gegeven aan het team, de sport en onze familie."

Geschiedenis Claire en Williams

Claire Williams begon met haar werk voor het team van haar vader in 2002 als communicatiemedewerkster. Ze begeleidde de coureurs tijdens de persconferenties en andere PR-evenementen. Ruim 10 jaar later, in 2012 werd ze 'Member of the Board' en vanaf 2013 had ze de leiding over het F1-team als teambaas.