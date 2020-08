Bernie Ecclestone: "Ik heb niets te maken met aankoop van Williams"

Bernie Ecclestone heeft ontkend betrokken te zijn bij de aankoop van Williams. Het Britse team kondigde ruim een week geleden aan te zijn overgenomen door de in New York gevestigde investeringsmaatschappij Dorilton Capital, maar dat blijkt in feite een dochteronderneming is van BCE Limited.

De volledige initialen van de voormalige F1 supremo Ecclestone zijn BCE - Bernard Charles Ecclestone. Tegenover F1-insider.com ontkent Ecclestone dat hij erachter zit: "Ik ben niet BCE. Ik heb er niets mee te maken."

Teambaas Claire Williams is het daarmee eens: "Bernie heeft niets te maken met onze nieuwe eigenaar. Dorilton Capital is volledig onafhankelijk."

Ze wil geen verdere informatie onthullen over de nieuwe eigenaren van Williams die 100 procent van de aandelen bezitten, noch of ze als plaatsvervangend teambaas zal blijven. "Het gaat gewoon door. Ik leidde het team in Barcelona en de races daarvoor, en dat zal zo blijven", zei Williams.