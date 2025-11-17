user icon
Ecclestone legt uit of hij met Horner Aston Martin gaat kopen
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 12:46
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone het goed kan vinden met Christian Horner. De recent door Red Bull ontslagen Horner wordt in verband gebracht met een F1-comeback, maar volgens Ecclestone klopt er niets van dat hij samen met zijn vriend een team gaat kopen.

Horner werd afgelopen zomer ontslagen door het team van Red Bull Racing. Na twintig jaar werd de teambaas aan de kant geschoven en vervangen door Laurent Mekies. Horners ontslag volgde na een onrustige periode waarin hij het middelpunt werd van een rel over grensoverschrijdend gedrag. De prestaties van Red Bull vielen ook tegen, en er werd gezocht naar een oplossing. Na Horners ontslag begon Red Bull weer te presteren, en meldde Verstappen zich weer in de titelstrijd.

Horner bereikte een akkoord met Red Bull over een afkoopsom, waardoor hij weer kan terugkeren in de Formule 1. In de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met meerdere teams. Hij zou een flinke groep investeerders hebben gevonden, en er werd zelfs beweerd dat hij samen met de 95-jarige Ecclestone zou instappen bij Aston Martin.

Wat is er waar van de geruchten?

Voormalig Formule 1-eigenaar Ecclestone moet hard lachen om die verhalen. Als hij hiernaar wordt gevraagd door de Zwitserse krant Blick, reageert hij gevat: "Hoe oud moet ik worden voordat deze geruchten over mij eindelijk een keertje ophouden?"

Volgens Ecclestone is het volkomen onlogisch dat Horner aan de slag gaat bij het team van Aston Martin. De 95-jarige Brit heeft daar een logische uitleg voor, en begint zijn verhaal op sarcastische wijze: "Dat is weer zo'n team dat ik met Horner zou kopen... Maar heeft technisch genie Adrian Newey Red Bull niet verruild voor Aston Martin, omdat hij niet meer met Horner wilde werken?"

Waar kan Horner heen?

Ecclestone stelt dus dat deze geruchten nergens opslaan. Hij is echter wel van mening dat Horner kan terugkeren in de Formule 1, en hij wijst naar een mogelijke nieuwe werkgever voor zijn vriend: "Ik zou Ferrari niet uitsluiten! Het is daar een complete chaos. En die baas Elkann beledigt nu zelfs zijn twee coureurs."

OfficialPradero

Posts: 1.461

Als in 2026 de resultaten bij Alpine/Renault tegen vallen, zie ik dat als grootste kans voor Horner.

  • 1
  • 17 nov 2025 - 13:34
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.826

    We gaan waarschijnlijk nog veel lezen welke teams door Horner gekocht kunnen worden.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 13:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.810

      F1 is booming.
      Hij zou samen met 'n aantal investeerders eventueel 'n nieuw 12de team naar de F1 kunnen brengen....
      Samen met olieland bazen kan hij dat voor elkaar krijgen denk.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 13:24
    • Larry Perkins

      Posts: 61.528

      Vraag me af of de kameel van Horner nog wel zin heeft in een nieuw Formule 1-avontuur...

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 14:47
  • OfficialPradero

    Posts: 1.461

    Als in 2026 de resultaten bij Alpine/Renault tegen vallen, zie ik dat als grootste kans voor Horner.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 13:34
    • Canson Po

      Posts: 2.814

      Lijkt me idd zeer plausibel.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 13:53
    • Rimmer

      Posts: 13.007

      Alpine heeft eerder al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het verkopen van een minderheidsbelang. Dus ja, het zou technisch gezien kunnen maar niet zolang ze met Mercedes motoren rijden want Toto heeft er echt geen zin om aan Horner te leveren en Horner zal op zijn beurt weinig zin hebben om Toto stroop om te mond te smeren. Er zitten dus wel wat haken en ogen aan.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 15:24
    • elflitso

      Posts: 1.601

      @Rimmer Nou bij dat soort gasten heelt knaken al snel stinkende wonden. ;-)

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 19:51

