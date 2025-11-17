Het is geen geheim dat voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone het goed kan vinden met Christian Horner. De recent door Red Bull ontslagen Horner wordt in verband gebracht met een F1-comeback, maar volgens Ecclestone klopt er niets van dat hij samen met zijn vriend een team gaat kopen.

Horner werd afgelopen zomer ontslagen door het team van Red Bull Racing. Na twintig jaar werd de teambaas aan de kant geschoven en vervangen door Laurent Mekies. Horners ontslag volgde na een onrustige periode waarin hij het middelpunt werd van een rel over grensoverschrijdend gedrag. De prestaties van Red Bull vielen ook tegen, en er werd gezocht naar een oplossing. Na Horners ontslag begon Red Bull weer te presteren, en meldde Verstappen zich weer in de titelstrijd.

Horner bereikte een akkoord met Red Bull over een afkoopsom, waardoor hij weer kan terugkeren in de Formule 1. In de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met meerdere teams. Hij zou een flinke groep investeerders hebben gevonden, en er werd zelfs beweerd dat hij samen met de 95-jarige Ecclestone zou instappen bij Aston Martin.

Wat is er waar van de geruchten?

Voormalig Formule 1-eigenaar Ecclestone moet hard lachen om die verhalen. Als hij hiernaar wordt gevraagd door de Zwitserse krant Blick, reageert hij gevat: "Hoe oud moet ik worden voordat deze geruchten over mij eindelijk een keertje ophouden?"

Volgens Ecclestone is het volkomen onlogisch dat Horner aan de slag gaat bij het team van Aston Martin. De 95-jarige Brit heeft daar een logische uitleg voor, en begint zijn verhaal op sarcastische wijze: "Dat is weer zo'n team dat ik met Horner zou kopen... Maar heeft technisch genie Adrian Newey Red Bull niet verruild voor Aston Martin, omdat hij niet meer met Horner wilde werken?"

Waar kan Horner heen?

Ecclestone stelt dus dat deze geruchten nergens opslaan. Hij is echter wel van mening dat Horner kan terugkeren in de Formule 1, en hij wijst naar een mogelijke nieuwe werkgever voor zijn vriend: "Ik zou Ferrari niet uitsluiten! Het is daar een complete chaos. En die baas Elkann beledigt nu zelfs zijn twee coureurs."