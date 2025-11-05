Ecclestone beschuldigt McLaren van voortrekken Norris

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten nog altijd met Max Verstappen om de wereldtitel. Bij McLaren hebben ze geen nummer 1-coureur aangewezen, en deze tactiek zorgt voor twijfel. Bernie Ecclestone denkt dat het voor McLaren beter zou zijn als Norris de titel pakt.

McLaren was begin dit jaar heel duidelijk: ze wijzen geen kopman aan. Norris en Piastri krijgen gelijke kansen, maar ze moeten zich wel aan de zogenaamde 'papaja rules' houden. Dat betekent dat ze vrij mogen vechten, maar elkaar niet van de baan mogen rijden. Bij McLaren houden ze vast aan de regels, maar dat zorgt vaak voor onbegrip. Ze lijken zichzelf namelijk in de vingers te snijden.

Zo moest Piastri in Monza zijn positie teruggeven aan Norris, nadat laatstgenoemde een slechte pitstop had. Dit zorgde voor frustratie, en Piastri kookte een paar weken later over toen Norris hem een tik gaf in Singapore. McLaren liet uiteindelijk weten dat Norris hier intern een soort straf voor had gekregen, maar die werd snel opgeheven. Norris nam in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap over, terwijl er nog steeds wordt getwijfeld aan de tactiek van McLaren.

'Dacht dat Piastri makkelijk kampioen zou worden'

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft het gevoel dat McLaren wél een coureur voortrekt. In gesprek met Sport.de spreekt hij zich eerst uit over Piastri: "Toen het seizoen begon, dacht ik dat onze Australische coureur wereldkampioen zou worden. Ik dacht echt dat hem dat makkelijk ging lukken."

Trekt McLaren Norris voor?

Ecclestone ziet echter dat het steeds minder gaat met Piastri: "Maar er is iets dat hem tegenhoudt, ik weet niet wat het is. Ik weet niet of het McLaren is dat hem tegenhoudt of zo. Ik begreep dat er een soort probleem was binnen het team, waarbij ze de Britse coureur voortrokken."

Ecclestone lijkt te suggereren dat McLaren een voorkeur heeft voor een titel van Norris: "Ja, ik denk dat hij vanuit dat oogpunt meer de sterkwaliteiten heeft. Hij zou zich beter kunnen gedragen, ik denk dat hij wel van de camera's houdt, en dat hij het niet erg vindt om met journalisten te praten. Dus ik denk dat dat beter is voor McLaren."