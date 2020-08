VT2: Max Verstappen sneller dan Ricciardo en Hamilton in Spa-Francorchamps

Tijdens de tweede vrije training in België was Max Verstappen de snelste in Spa-Francorchamps. Hij reed de snelste tijd in een 1:43.744.

Achter hem vormen Ricciardo, Hamilton, Albon, Perez, Bottas, Norris, Ocon, Sainz en Gasly de top tien.

De baan was overigens droog en er werd onder wisselende Belgische bewolking gereden bij gematigd koele temperaturen.

Hamilton kan het niet bijhouden

Verstappen kan met vertrouwen uitzien naar de kwalificatie op zaterdag in. De Red Bull lijkt sneller dan gedacht op het bochtige en glooiende circuit van Spa. Hij was 0,048 seconde sneller dan Ricciardo, die een verrassend sterk rondje uit zijn Renault perste. Hamilton liet meerdere foutjes zien tijdens de rondjes waarin hij voluit ging; hij gaf met zijn beste tijd 0,096 seconde toe op Verstappen.

Hamilton en Bottas houden Verstappens race-simulatie dus niet bij, zoveel lijkt duidelijk. Lewis Hamilton was bezig met een race-simulatie op zachte banden en switchte naar mediums, maar moest die simulatie onderbreken door een kortstondige rode vlag.

Renault snel, maar onbetrouwbaar

Hoewel Ricciardo's Renualt lange tijd snel was, bleek de gele auto niet betrouwbaar. De Renault viel stil met wat lijkt op een motorprobleem of een hydraulisch probleem. Aan de pitmuur waren bezorgde gezichten bij het team van Renault. Het team wilde tegen teamgenoot Ocon niet via de boordradio zeggen wat de reden was van het stilvallen Ricciardo.

Rode vlag

De sessie werd tien minuten voor het einde even stil gelegd met een Rode Vlag, vanwege schade aan de vangrails.

Nadat de vangrails in orde bleek en wat reclameboarding was verwijderd, konden de coureurs nog even naar buiten voor het noteren van een snelle tijd, maar de rangorde veranderde er niet door.

Gifbeker Haas nog niet leeg

De Haas-coureurs reden allebei slechts 7 ronden deze vrijdag. De problemen lijken groter dan het team zich zou wensen. Vanochtend moesten beide coureurs vanwege motorproblemen (en mogelijk een probleem in het Energy Recovery System) in de pitbox toezien hoe er aan hun auto's werd gesleuteld. Beiden kwamen niet in de gelegenheid om überhaupt een geklokte ronde te rijden.

Het Haas F1-team zit diep in de problemen, want de gifbeker blijkt ook tijdens de tweede training nog niet leeg. Ook in VT2 moeten de coureurs lijdzaam toezien hoe er aan hun auto's wordt gesleuteld, en gesleuteld en gesleuteld. Aan rijden komt het team wederom bijna niet toe.

Beide haas-coureurs legden slechts vijf ronden af in VT2 en staan stijf onderaan de tijdentabel. 'Verre van ideaal' zou een understatement van jewelste zijn in dit geval. Het team heeft dus nog veel te doen voor de derde training van morgenvroeg.

Ferrari zakt wederom door de bodem

Niet alleen de klanten-teams van Ferrari, maar ook de Scuderia zelf komt er wederom niet aan te pas. De snelheid van vorig jaar is met de noorderzon vertrokken. De auto's van Leclerc en Vettel komen niet verder dan de vijftiende en de zeventiende tijd.

Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben het nog even met elkaar aan de stok in de bus-stop-chicane. Max Verstappen had het ondertussen prima naar zijn zin op de mediums en bleef constante en snelle tijden neerzetten. Ondertussen lijkt Mercedes het race-ritme van de Nederlander in de Red Bull Racing niet te kunnen volgen. Dat belooft dus veel spanning de komende dagen op het heuvelachtige circuit in Spa-Francorchamps.