'George Russell verdient een straf voor incident met Max Verstappen

Het incident tussen Max Verstappen en George Russell in Spanje is ook in Canada nog het onderwerp van gesprek. Jacques Villeneuve geeft er op de valreep nog zijn mening over, en hij stelt dat Russell eigenlijk ook een straf verdiende.

Verstappen werd twee weken geleden bestraft voor een incident in de slotfase van de Grand Prix van Spanje. Hij duwde een beuk uit aan de Mercedes van Russell, en dat leverde hem een forse tijdstraf en drie strafpunten voor zijn superlicentie op. Verstappen moet zich hierdoor inhouden in Canada, want als hij strafpunten pakt, is hij geschorst voor de volgende Grand Prix.

Nieuw perspectief

Verstappen en Russell hebben er een streep onder gezet. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve wil er echter toch nog iets over kwijt. Hij spreekt zich uit bij gokplatform BetVictor Casino: "Het was niet opzettelijk. Het incident vond plaats in het heetst van de strijd."

"Hij wilde meteen zijn positie terug veroveren, maar verprutste het gewoon. En mensen riepen meteen dat hij het expres deed en dat hij Russell uit de race wilde crashen."

Villeneuve wil straf zien

Villeneuve begrijpt alle kritiek niet, hij wijst naar een incident voorafgaand de beuk van Verstappen. Russell forceerde Verstappen immers van de baan in de eerste bocht van het circuit in Barcelona.

Villeneuve stelt dat iedereen dit klaarblijkelijk is vergeten: "Het gekke is: Russell verdiende een straf. Hij raakte Max op het achterwiel bij het ingaan van de eerste bocht. Volgens de regels leidt dat tot het forceren van een incident en het van de baan duwen van een andere coureur."

"Waarom kreeg hij daar dan geen straf voor? Als er regels zijn, dan moeten die altijd voor iedereen gelden. Russell verdiende een penalty."

De FIA zal het moment echter niet opnieuw gaan bekijken. Er werd geen protest ingediend, en de betrokken teams en coureurs focussen zich nu volledig op de Grand Prix van Canada.