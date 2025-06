Geïrriteerde Hamilton verdedigt Vasseur en hekelt verhalen in de media

Het team van Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Deze week gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek van teambaas Frédéric Vasseur, maar volgens Lewis Hamilton klopt daar niets van. Hij is helemaal klaar met alle geruchten over Ferrari.

Ferrari hoopte dit jaar om de wereldtitel te kunnen vechten. Niets bleek echter minder waar te zijn, want ze kunnen McLaren amper bijhouden. Ze moeten vooral vechten met Mercedes en Red Bull, en hun prestaties blijven achter. In de Italiaanse media gingen er deze week dan ook veel kritische verhalen rond.

Volgens meerdere geruchten in Italiaanse kranten zou de positie van teambaas Frédéric Vasseur onder druk staan. Ferrari heeft snel een goed resultaat nodig, en volgens de Italiaanse media is dat van belang voor de toekomst van Vasseur.

Geen prettige verhalen

Ferrari-coureur Lewis Hamilton reageerde in Canada vol verbazing op deze verhalen. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Ik hoorde het pas net voordat ik hier kwam, dus ik heb al die verhalen nog niet gelezen. Maar het is in ieder geval niet prettig om te horen dat zulke dingen worden beschreven."

Hamilton is klaar met de verhalen, en stelt dat een wissel slecht zou zijn: "Voor zover ik weet, gaat dit helemaal niet gebeuren. Het is zeker niet iets wat ik zou steunen. Of het nu om een coureur, een engineer of iemand uit de teamleiding gaat, het kost gewoon tijd om je aan te passen en dat maakt een significante impact."

Onzin verhalen

Hamilton deed daarna een felle oproep aan de media: "Ik ben hier om te winnen met Fred, en hij heeft mijn volledige steun. Voor iedereen die verhalen schrijft dat ik zou overwegen om te stoppen: ik ben hier net begonnen, ik zit pas aan het begin van mijn tijd bij Ferrari."

"Ik ben hier voor meerdere jaren en ik ben vastbesloten om samen met dit team iets groots te bereiken. Dus er is geen enkele twijfel over mijn motivatie, en stop alsjeblieft met het verzinnen van dingen!"