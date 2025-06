Sauber-coureur slachtoffer van brute beroving vlak voor Canadese GP

Gabriel Bortoleto heeft een aantal spannende dagen achter de rug. De Sauber-coureur werd vlak voor de Canadese Grand Prix het slachtoffer van een beroving. Het kwam allemaal goed, en hij heeft zijn belangrijkste eigendommen weer in handen.

Bortoleto is bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Braziliaan heeft nog geen WK-punt gescoord, maar hij komt steeds beter en beter voor de dag. In de afgelopen weken bereidde hij zich voor op de Grand Prix van Canada. Hij meldde zich op het hoofdkantoor van zijn team Sauber in het Zwitserse Hinwil.

Slachtoffer van een beroving

Toen hij ergens ging eten, ging het mis. Inbrekers hadden het gemunt op zijn auto, en roofden de bolide leeg. Ze namen onder meer een computer en Bortoleto's paspoort mee. Dit was een groot probleem, want zonder paspoort kon Bortoleto niet afreizen naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Hij arriveerde eerder deze week gewoon in Canada, en ze hebben het probleem dan ook opgelost.

In de paddock op het Circuit Gilles Villeneuve deed de opgeluchte Bortoleto zijn verhaal bij de Braziliaanse media: "Ik ging uiteten in Zwitserland, en ze hebben de auto open gebroken en mijn tas eruit gestolen. Alles zat in die tas: mijn paspoorten, mijn computer, mijn hardloopkleding."

Gestolen spullen weer teruggevonden

Het kwam uiteindelijk goed, want de dieven wisten niet ver te komen: "Het was even een chaos, maar we kregen het voor elkaar om die gast op te sporen. Alles is uiteindelijk goed gekomen, ik heb mijn paspoorten weer. We hebben niet alles teruggevonden, maar we hebben wel wat dingetjes teruggekregen."

De nog altijd puntloze Bortoleto staat momenteel op de negentiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn team Sauber staat achtste in het constructeurskampioenschap, Nico Hülkenberg wist namelijk al 16 WK-punten bij elkaar te rijden.