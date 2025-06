Ford geeft Red Bull-kopstuk leiding over Le Mans-project

In Frankrijk wordt dit weekend de iconische 24 uur van Le Mans verreden. Ford gaat vanaf 2027 ook deelnemen aan het World Endurance Championship met een Hypercar. Ze hebben een kopstuk van Red Bull Racing de leiding gegeven over het project.

De Hypercar-regels zijn zeer populair. Onder meer Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot en Cadillac nemen deel aan de topklasse van het WEC. In de komende jaren gaan ook Genesis, McLaren en Ford deelnemen aan de Hypercar-klasse. Ze gaan jagen op de zege in de 24 uur van Le Mans, en Ford heeft vandaag meer duidelijkheid gegeven over het project.

Red Bull-kopstuk

Ford gaat vanaf 2027 racen met hun eigen Hypercar. Het project werd eerder al aangekondigd, en vandaag hebben ze er meer details over gedeeld. Ze hebben bekendgemaakt dat Dan Sayers de leiding gaat krijgen over het project. Dit is opvallend, aangezien Sayers momenteel nog de programmadirecteur bij Red Bull Powertrains is.

Het team van Red Bull Racing gaat vanaf volgend jaar in de Formule 1 rijden met krachtbronnen die ze samen met Ford gaan bouwen. Of er ook een lijntje zou zijn met het nieuwe Hypercar-project, was niet bekend. Nu Sayers is aangetrokken als de grote man, lijkt het er sterk op dat er toch een verband ligt tussen beide belangrijke projecten.

Het is geen geheim dat Red Bull-superster Max Verstappen droomt van een deelname aan de 24 uur van Le Mans. Mogelijk geeft dit de Nederlandse viervoudig wereldkampioen een kans om in de komende jaren te racen in de autosportklassieker. Volgend jaar kan dat echter niet, want dan clasht de 24 uur van Le Mans met de race in Barcelona.

Ford gaat een auto bouwen volgens de LMDh-regels. Ze hebben bekendgemaakt dat ze hiervoor gaan samenwerken met Oreca als chassispartner. Hoe de auto gaat heten, is nog niet bekend.