Lance Stroll onthult de waarheid over zijn gedrag in Spanje

Lance Stroll keert dit weekend terug achter het stuur van zijn Aston Martin-bolide. Stroll haakte in Barcelona geblesseerd af, terwijl er ook geruchten rondgingen over een woedeaanval in de pitbox. De Canadees reageert nu voor het eerst op deze verhalen.

Stroll kon twee weken geleden niet deelnemen aan de Grand Prix van Spanje. Na de kwalificatie meldde Aston Martin dat Stroll te veel last had van een oude blessure aan zijn hand en pols. Hij moest een ingreep ondergaan, en het was geruime tijd de vraag of hij wel op tijd fit kon zijn voor de Grand Prix van Canada.

Stroll werkte ter voorbereiding op dit raceweekend een test af over het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Op woensdag liet Aston Martin weten dat Stroll weer fit was, en dat hij 'gewoon' kan gaan racen.

Vermeende woedeaanval

In de afgelopen weken ontstond er veel twijfel over de blessure van Stroll. In de Britse media gingen namelijk geruchten rond over een woedeaanval van Stroll na afloop van de kwalificatie in Spanje. Stroll zou daar personeelsleden van Aston Martin hebben uitgescholden en hij zou materiaal hebben beschadigd. Er werd onder meer gesuggereerd dat hij met zijn helm zou hebben gegooid.

Wat gebeurde er precies?

In Canada moest Stroll zich melden in de perszaal. Daar werd hij gevraagd naar de vermeende woedeaanval in Barcelona. Hij gaf opvallend eerlijk antwoord: "Ja, ik was zeker gefrustreerd. Ik was gefrustreerd over mijn pols en de laatste drie races sinds het weekend in Imola."

"Het vormde echt een belemmering voor het racen. Dus ik wist wel dat de zondag lastig zou gaan worden, mogelijk zelfs onmogelijk. Op dat moment was ik er best gefrustreerd over."

Stroll gaat dit weekend in zijn thuisland op jacht naar een goed resultaat. De Canadese Aston Martin-coureur staat op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap met 14 WK-punten.