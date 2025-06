FIA blokkeert opnieuw Le Mans-droom van Max Verstappen

Het is geen geheim dat Max Verstappen droomt van een deelname aan de 24 uur van Le Mans. De autosportklassieker clasht dit weekend met de Canadese Grand Prix, en ook in 2026 is het voor Verstappen niet mogelijk om deel te nemen aan Le Mans.

Verstappen is dol op de langeafstandsracerij. Recent reed hij nog een paar rondjes op de Nürburgring Nordschleife, en hij ontving een platinum status van de FIA. Dit zorgt ervoor dat hij in theorie kan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Dit jaar kan het niet, omdat de raceklassieker dit weekend botst met de Grand Prix van Canada.

Geen Le Mans voor Verstappen

Ook in 2026 kan Verstappen zijn droom niet laten uitkomen. De FIA onthulde vandaag namelijk de kalender van het World Endurance Championship voor 2026. Hierdoor is ook duidelijk op welke datum de 24 uur van Le Mans wordt verreden. Men heeft ervoor gekozen om de race volgend jaar te laten plaatsvinden op 13 en 14 juni.

Opvallend genoeg is dit ook het weekend van het Grand Prix-weekend in Barcelona. Dat betekent dat er ook in 2026 weer een clash is tussen beide races. Voor Verstappen en andere geïnteresseerde F1-coureurs, bestaat er dus weer geen kans om te gaan rijden op Le Mans. Het is een opvallende keuze van de FIA, want ze zijn immers ook betrokken bij de totstandkoming van de Formule 1-kalender.

Clash met Indianapolis 500

Eerder deze week ontstond er ook ophef over een andere clash. Volgend jaar worden namelijk de Indianapolis 500 en de Grand Prix van Canada ook op dezelfde dag verreden. Beide races vinden plaats op 24 mei, en worden ook rond hetzelfde tijdstip verreden. Het leverde de Formule 1 veel kritiek op, en ook de clash met Le Mans zorgt voor weinig enthousiaste reacties van fans van de sport.