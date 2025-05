Verstappen gaat stuk om Franz Hermann-imitatie van Ricciardo

Max Verstappen reed vorige week onder de naam van Franz Hermann over de Nordschleife en de naam is populairder dan ooit. Oud-coureur en voormalig Red Bull-teamgenoot van Verstappen Daniel Ricciardo kwam met een eigen variant op de naam en Max Verstappen kon dat wel waarderen.

Verstappen werkte onlangs een GT3-test af op de Nürburgring Nordschleife in Duitsland. De Nederlander stapte daar achter het stuur van een Ferrari 296 GT3. De naam 'Max Verstappen' was echter nergens te vinden op de inschrijflijst. De viervoudig wereldkampioen heeft deelgenomen onder de naam Franz Hermann.

Rust

De reden van Verstappen is simpel. De Nederlander wilde graag in alle rust kunnen arriveren: "Anders zouden er al om 8.00 uur 's ochtends al allemaal mensen staan, als ze mijn naam op de entry list zouden zien staan", zo zei hij. Ricciardo blijkt nu de Australische broer van Franz Hermann te zijn. De Australische coureur had de naam Frank Hermann aangenomen.

De geboren inwoner van Perth had een Instagram-post online gezet waarin de Australiër met een tractor over een landweggetje rijdt. Verstappen kon de video waarderen, want hij reageerde op de post met veel lachende emoji's op de post van zijn oude teamgenoot. De reactie van Verstappen heeft al meer dan 100.000 likes behaald en de post van Ricciardo zelf al een half miljoen likes.

Leuke actie

Veel andere figuren uit het Formule 1-circus vinden het filmpje van Daniel Ricciardo ook erg leuk. Buiten Verstappen hebben Red Bull Racing, Jarno Opmeer, Pierre Gasly en Tom Coronel het filmpje geliket.

Het Instagramaccount van de Formule 1 had de naam Franz Hermann gebruikt in plaats van Max Verstappen voor de visuals van de uitslag van de eerste training. Verstappen was niet te zien op de ranglijst, maar Franz Hermann wel. Verstappen kan dit soort geintjes wel hebben en vindt het zelf ook om te lachen.