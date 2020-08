Helmut Marko: "Sebastian Vettel kan ook na 31 juli beslissen"

Sebastian Vettel houdt vol dat hij niet onder tijdsdruk staat om de volgende stap in zijn carrière te maken. De afgelopen weken werd bekend in de media dat de viervoudig wereldkampioen op 31 juli een deadline had gekregen van Racing Point om te laten weten of hij het stoeltje van Perez in 2021 wilde hebben. Die datum is in overeenstemming met een clausule in het contract van Sergio Perez.

Aan de Duitse media in Silverstone zegt Vettel: "Er is geen tijdsdruk. Misschien weet ik het over enkele weken, misschien duurt het langer. Voor mij is het belangrijkste dat ik de juiste beslissing neem en dat het pakket goed is."

Er gaan geruchten dat Vettel mogelijk nog steeds pleit voor een Red Bull-stoel, hoewel zijn voormalige bazen hebben gezegd dat er geen plaats is in het topteam. Helmut Marko werd in Silverstone ook gevraagd naar de situatie, aangezien bekend is dat Vettel nog altijd goed bevriend is met de Oostenrijker. Marko en Vettel bespreken ook veel zaken met elkaar en dus was het antwoord dat hij gaf misschien waardevolle informatie: "Voor zover ik weet, heeft hij daarna meer tijd om te kiezen."

Het is niet bekend of Marko subtiel hint op een plekje bij Red Bull Racing als Albon alsnog de wacht aan wordt gezegd. De Thaise Brit heeft dit weekend een nieuwe race engineer, maar velen zien dat als een laatste kans voor de teamgenoot van Verstappen.