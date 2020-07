'Mercedes rijdt op 80 procent van het vermogen'

Tijdens de wintertests in februari in Barcelona stond Mercedes alweer vooraan. Na drie races die gereden zijn in het seizoen 2020, en alle drie gewonnen door Mercedes, kan er gerust gezegd worden dat het Duitse team domineert. Red Bull komt er niet aan te pas door problemen met het chassis en de updates, voor Ferrari geldt hetzelfde plus de problemen met de motor die het team kent.

Voormalig Mercedes-baas Haug zegt over de situatie: "Ik denk niet dat dit heel snel zal veranderen, en zeker niet voor Silverstone."

Ralf Schumacher is het daarmee eens en zegt tegen Sky Duitsland: "Silverstone is een erg snel circuit, dus ik verwacht dat Mercedes en Racing Point weer vooraan zullen staan."

Mercedes toont niet ware potentieel

Schumacher denkt ze;fs dat Mercedes al aan het sandbaggen is en niet haar ware potentieel laat zien: "Vanaf halverwege vorig seizoen ben ik er vast van overtuigd dat Mercedes maximaal 80 procent van zijn potentieel heeft laten zien. Ik denk dat het nu hetzelfde is."

Marko snapt Mercedes niet

Ook bij Red Bull Racing is men ervan overtuigd dat Mercedes bloedsnel is. Helmut Marko zegt verbaasd te zijn dat Mercedes zo vroeg in het seizoen 2020 zo duidelijk domineert. Marko: "Waarom toont Mercedes zo openlijk zijn superioriteit? In onze goede jaren probeerden we niet zo overduidelijk vooraan te staan, omdat Max Mosley en Bernie Ecclestone ons onmiddellijk langzamer zouden hebben laten rijden."