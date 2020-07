Helmut Marko: "Aston Martin is goede tijdelijke oplossing voor Vettel"

Als Sebastian Vettel een contract tekent bij Racing Point/Aston Martin zou dat een goede tussenoplossing zijn voor de Duitser. Dat is de mening van Helmut Marko, de Red Bull-baas die Vettel in de F1 liet debuteren.

In het RTL-programma Sportbude zei de Oostenrijker: "Sebastian is op de beste leeftijd van 33 jaar en als de kans zich voordoet bij Aston Martin en hij profiteert ervan, dan zou het een goede tijdelijke oplossing zijn. Een contract moet bovendien naar tevredenheid worden opgemaakt en ondertekend."

Vettel vrij om te gaan

Er wordt aangenomen dat hij bedoelt dat Vettel mogelijk vrij is om naar een ander team te springen voor de start van de nieuwe regelgeving in 2022. Marko legt uit: "De kansen voor 2022 zijn aanzienlijk groter omdat sommige contracten aflopen en de budgetlimiet voor het eerst volledig van kracht wordt, dus teams als McLaren en Renault kunnen ook een kans krijgen."

Hij kan zich echter ook voorstellen dat Vettel in 2021 simpelweg besluit om een ​​sabbatical te nemen: "Hij kan de batterijen opladen en denken 'wil ik het echt?' Want racen is niet alleen leuk, je moet de wereld over zonder je familie, en gestrest en boos zijn is geen goede manier van denken."

Perez op weg naar de uitgang?

Sebastian Vettel zou momenteel over willen stappen naar Racing Point, volgend jaar Aston Martin, vanwege het grote geld wat er vrijkomt in 2021 waardoor er veel ontwikkeling mogelijk is. Het team heeft echter twee coureurs onder contract. Sergio Perez en Lance Stroll hebben beide een doorlopend contract.

Marko geeft een inkijkje in contracten: "Het contract van Perez is een optiecontract dat elk jaar moet worden afgesloten. Zo werkt dat nu eenmaal, contracten zitten altijd vol met clausules."

"Ik denk dat als je ziet hoe Perez presteerde in Oostenrijk, die als een heet mes door boter naar voren reed, dan moet je zeggen dat de auto veel potentieel heeft. Vettel zou zeker hoger gewaardeerd worden dan een Perez", grapte Marko.