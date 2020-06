F1-teams druk op zoek naar reservecoureurs

Over een maand wordt de eerste Grand Prix van het 2020-seizoen verreden. De Grand Prix van Oostenrijk zal voor het eerst in de historie van het 70-jarig bestaan van de Formule 1, de openingsrace hebben in het kampioenschap. Door de coronacrisis begint de strijd om de wereldtitel van 2020 nu drie maanden later dan gepland.

Alle coureurs aanwezig in Oostenrijk

Er zijn door de F1-teams samen met de FOM en FIA echter veiligheidsregels opgesteld. Eén van de regels is dat een coureur die besmet is met corona, niet zal mogen racen maar zonder moeite een reservecoureur ingezet mag worden. Hierdoor zullen naast alle racecoureurs ook zeker alle reservecoureurs in Oostenrijk, en daaropvolgende races, fysiek aanwezig zijn. Mogelijk blijven de reservecoureurs wel in hun hotelkamer of verblijf en zijn ze niet fysiek aanwezig op het circuit als dat niet nodig is.

Dit zorgt ervoor dat alle F1-teams naarstig op zoek zijn naar reservecoureurs voor het geval dat het nodig is. Voor Max Verstappen is er geen vervanger, zo vertelt Helmut Marko met een glimlach: "Een vervanger voor Max Verstappen is er niet, dat is onmogelijk! We hebben Sergio Sette Camara die kan worden ingezet als reservecoureur voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri."

Bij Mercedes zijn Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez de reservecoureurs. Zij zullen deze rol niet alleen invullen voor het fabrieksteam maar ook ter beschikking staan voor Racing Point en McLaren. Bij Ferrari is Antonio Giovinazzi de reservecoureur, net als Pascal Wehrlein.

Nico Hulkenberg

Als we het overzicht van reservecoureurs bekijken hebben de meeste teams hier al iemand voor vastgelegd, echter kan het zomaar zijn dat deze reserverol bij een aantal teams nog gaat wisselen op basis van ervaring. Zo melden diverse bronnen dat Nico Hulkenberg door diverse teams is gepolst.

Een overzicht van de reservecoureurs: