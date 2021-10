Kvyat gelinkt aan overstap naar Formule E

Daniil Kvyat moest de Formule 1 in 2020 weer verlaten. Het contract van de Rus bij AlphaTauri werd niet verlengd en Kvyat zat zonder racestoeltje. Tegenwoordig is hij derde coureur bij Alpine wat praktisch inhoudt dat hij aanwezig is op de circuits en soms een bandentest mag doen.

Eerder gaf hij aan nog te geloven in een comeback in 2023 en dat hij anders racen in Amerika een wel heel aantrekkelijke optie vindt. Nu lijkt het erop dat hij toch iets compleets anders gaat doen. Kvyat wordt namelijk gelinkt aan een overstap naar de elektrische Formule E.

De Russische torpedo is volgens The Race in beeld voor een stoeltje bij het team van Dragon Penske. Hij zou hier dan teamgenoot worden van voormalig Formule 2-piloot Sergio Sette Camara. Een saillant detail is dat ook Sette Camara ooit deel uitmaakte van de Red Bull-familie en netals Kvyat daar is uitgetrapt. De aankomende weken zullen ons vertellen of Kvyat inderdaad zijn loopbaan elektrisch gaat voortzetten.