Dit weekend wordt de eerste keer dat een Formule 1-auto over Puerto Ricaanse grond rijdt, een mijlpaal mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inzet van sponsors Bad Bunny, Adidas en Mercedes zelf. Op donderdag 2 augustus om 9.00 uur lokale tijd zullen de straten van San Juan in Puerto Rico tot leven komen wanneer een Formule 1-wagen van Mercedes over de iconische Puente Dos Hermanos raast. Achter het stuur zit Esteban Gutiérrez. Dit gratis evenement is toegankelijk voor het publiek.

Na de demonstratierit krijgen fans de kans om de Formule 1-wagen van het team van dichtbij te bewonderen. Daarnaast is er een speciaal samengestelde tentoonstelling te zien met authentieke racekleding en uitrusting uit het archief van Mercedes, waaronder originele racesuits en handschoenen. Deze collectie eert de rijke erfenis van motorsport op een bijzondere locatie: het Coliseo.

Oude bekende

Esteban Gutiérrez werd op 5 augustus 1991 geboren in Monterrey, Mexico. Hij begon op jonge leeftijd met karten en viel in 2006 op door alle races van de Camkart Challenge Mexico te winnen. Via successen in Formula BMW – waarin hij in 2008 Europees kampioen werd – klom hij snel op in de autosport. In 2010 schreef hij geschiedenis als eerste GP3-kampioen en eindigde twee jaar later als derde in het GP2-kampioenschap.

Zijn prestaties op dat niveau bezorgden hem een F1-debuut bij Sauber in 2013. Een zevende plaats in Japan was zijn beste resultaat, maar na twee seizoenen verloor hij zijn zitje. In 2015 werd hij testrijder bij Ferrari, waarna hij in 2016 terugkeerde bij het nieuwe Haas F1 Team. Zonder punten eindigde zijn F1-loopbaan datzelfde jaar.

Toch bleef Gutiérrez actief in de autosport. In 2017 reed hij in zowel de Formule E als de IndyCar Series. Vanaf 2018 maakte hij deel uit van het Mercedes F1-team als ontwikkelingsrijder en merkambassadeur. Recent reed hij in endurance-races, waaronder Le Mans 2023, waar hij als zevende finishte. Ook is hij ondernemer: via EDASI brengt hij F1-merchandise naar fans in Latijns-Amerika.