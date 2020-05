Gaat het budgetlimiet nieuwe Formule 1-teams opleveren?

De Formule 1 adopteert vanaf 2021 een budgetlimiet van 145 miljoen dollar. Naast een manier om de kosten te drukken zou het ook de deur voor potentiële nieuwe teams open kunnen zetten. De (financiële) drempel om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport wordt verlaagd. Het zou fijn zijn als dit resulteert in de aanmelding van nieuwe renstallen.

De sport zou nieuwe toetreders met open armen ontvangen, beweert Haas F1-teambaas Günther Steiner tegenover Sky Sports. Hij waarschuwt wel dat nieuwe teams zich niet rijk moeten rekenen. "Wat eventuele renstallen betreft die toe willen treden, je hebt er altijd mensen tussen zitten die denken dat er wat te verdienen valt. Vergis je niet, je moet nog steeds veel geld investeren om ergens te komen. Maar ik hoop dat autofabrikanten en hun directies het als een goede ontwikkeling zien, ze weten hoeveel ze maximaal per jaar kwijt zijn aan de Formule 1."

"Het is niet dat we nu op dit bedrag zitten en over vijf jaar is dat bedrag verdubbeld of verdrievoudigd", aldus Steiner. Sterker nog, het budgetlimiet wordt de komende jaren verder verlaagd. Steiner vervolgt: "We stellen nu paal en perk aan hetgeen een team mag uitgeven aan bepaalde onderdelen. Het zorgt voor duidelijkheid, potentiële nieuwe teams weten wat ze ervoor over moeten hebben. Voorheen was het eerder een kwestie van hoe diep de zakken waren, de uitgaven waren ongelimiteerd. Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is, hopelijk trekt het grote bedrijven en autofabrikanten over de streep om in de Formule 1 te investeren."

Kanshebbers

Waar moeten die nieuwe teams dan vandaan komen? De meest voor de hand liggende kandidaat is Panther Team Asia, dat ondanks de coronacrisis nog altijd van plan is om in 2021 al aan de start te verschijnen. Ook Campos Racing heeft belangstelling getoond voor een Formule 1-project. Voor autofabrikanten is de onzekerheid groter. Niet alleen moeten ze dan een team uit de grond stampen, maar ook een eigen motor ontwikkelen. Er hebben zich dan ook nog geen automerken aangediend om de Formule 1 (weer) te betreden.