Monaco Increase Management wil in 2021 met Campos naar de Formule 1

De Formule 1 krijgt er in 2021 mogelijk niet een, maar zelfs twee teams bij. Monaco Increase Management wil in samenwerking met Campos Racing in 2021 toetreden in de Formule 1.

Donderdag kwam er een persbericht naar buiten waarin MIM haar intentie naar buiten gebracht heeft om in 2021 toe te treden in de Formule 1. Dat moet gebeuren in samenwerking met Campos, dat eerder in 2010 een niet-succesvolle poging ondernam om in de Formule 1 te gaan rijden. Destijds kon het financiële plaatje niet rondkomen en ging het team uiteindelijk drie seizoenen aan de slag onder de naam HRT.

Nu wil de in Monaco gevestigde firma een poging wagen met Campos, dat momenteel onder andere in de Formule 2 en Formule 3 actief is. In het persbericht staat onder andere dat op 11 mei tijdens de Spaanse Grand Prix een eerste gesprek gevoerd werd met Chase Carey, 'gevolgd door meetings met Ross Brawn op het hoofdkwartier van de F1 Group in Londen op 15 mei en 31 juli'.

Volgens het persbericht kan het nieuwe team 'de leegte na het vertrek van Fernando Alonso' voor Spanje opvullen. "De steun van de Spaanse Federatie, de beschikbaarheid van de faciliteit van Campos Racing en de kennis van het team, dat meedoet en wint in de Formule 2 en Formule 3, maken Spanje het perfecte thuis voor een nieuw Formule 1-team", staat in de verklaring.

Wehrlein en Palou mogelijke coureurs van het team

Het team lijkt de plannen zeer serieus aan te pakken. Campos-CEO Salvatore Gandolfo en oprichter Adrian Campos zitten achter het project en ze hebben al twee technische kopstukken gestrikt voor het avontuur: Peter McCool moet de technisch directeur worden, terwijl Ben Wood moet gaan fungeren als hoofd aerodynamica. MIM werkt momenteel al samen met onder andere Pascal Wehrlein en Alex Palou, die genoemd worden als kandidaten om voor het team te gaan racen.

Eind augustus kon GPToday.net al verhullen dat er nog een team klaar staat om in 2021 toe te treden tot de Formule 1. Ook Panthera Team Asia is erg serieus met het voornemen om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. In eerste instantie zal het team van Benjamin Durand en Michel Orts waar mogelijk zoveel mogelijk onderdelen inkopen, om op termijn een meer onafhankelijke constructeur te worden.