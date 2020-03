Panthera wil ondanks onzekerheid toch in 2021 debuteren in F1

Vorig jaar op 21 september maakte GPToday.net bekend dat in 2021 er mogelijk een nieuw F1-team op de grid staat. Het team dat onder leiding staat van Fransman Benjamin Durand hoopt dit jaar goede stappen voorwaarts te maken en toestemming te krijgen van de FIA om in 2021 te kunnen debuteren.

Wat de strategie en koers van het team zal zijn met betrekking tot onderdelen en ontwikkeling is nog niet duidelijk, geruchten gaan wel dat Renault mogelijk motoren moet gaan leveren aan het team van de Fransman, die vanuit zijn verleden altijd goede contacten had met de Franse motorbouwer.

Panthera Team Asia maakt stappen

Durand vertelde in gesprek met Autosport over de voortgang van zijn project: "Ons doel is om in 2021 op de grid van de Formule 1 te staan. Het project maakt stappen dus we gaan vooruit. We zijn nog in gesprek met alle betrokken partijen zoals de FIA en de F1.

"We zijn ook gesprekken begonnen met verschillende motorleveranciers die mogelijk ook bereid zijn om bepaalde onderdelen van de auto te leveren, maar er is nog geen formele overeenkomst ondertekend."

Debuut kan ook 2022 worden

Durand geeft echter toe dat Panthera ook later kan debuteren, na 2021. Dat ligt aan diverse factoren: "Het eerste seizoen zal worden bepaald door het tijdsbestek dat we nodig hebben om binnen te komen, dus alle opties zijn nu onderzocht."