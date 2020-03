Claire Williams: "Kopiëren van Mercedes zou voor ons niet werken"

Claire Williams zegt dat de benadering van het seizoen 2020 die Racing Point heeft genomen, niet zou werken voor het team uit Grove. Racing Point, onder leiding van miljardair Lawrence Stroll, veroorzaakte onlangs een grote opschudding in de paddock door haar auto te onthullen die nu bekend staat als de 'roze Mercedes'.

Geen kritiek op concurrentie

Net als Williams rijdt ook Racing Point met Mercedes-motoren. In dat licht gezien zou het mogelijk voor Williams ook moeten werken om de wagen van Mercedes te kopiëren. Claire Williams zei hierover: "Ik zou nooit een ander team bekritiseren voor hun aanpak zolang het binnen de regels is, en dat geldt voor Racing Point."

"Het is absoluut aan ieder team om te beslissen wat voor soort auto ze willen ontwikkelen voor de races. Wij bij Williams zijn er trots op een onafhankelijke ontwerper te zijn. We maken onze eigen auto, en dat zullen we in de toekomst blijven doen."

Juiste pad bewandelen

Williams eindigde als laatste in 2019 en hoewel de auto voor 2020 beduidend beter is, zegt coureur George Russell dat hij nog steeds een lastig seizoen verwacht en als laatste te eindigen.

Claire Williams vervolgt: "Als dit concept werkt voor Racing Point, dan is dat goed voor hen, maar het zou niet voor ons hebben gewerkt. Dus we gaan door op het pad dat we tot nu toe hebben genomen."

Andy Green, de technisch directeur van Racing Point, zei onlangs dat het team alleen in staat was zijn auto volledig opnieuw te ontwerpen naar een Mercedes-achtig concept vanwege geld.

"In het verleden hadden we niet de middelen om een ​​nieuw project als dit te starten. Dus namen we dat risico. Als een klein team moet je iets verzinnen om de tegenstanders om je heen bij te houden, laat staan ​​de topteams."