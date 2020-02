Deze coureurs komen in actie op de tweede dag van de wintertest in Barcelona

De eerste dag van de wintertest in Barcelona zit erop en het spits is gisteren dus afgebeten. Een nieuwe dag houdt in dat een aantal coureurs vandaag voor het eerst plaatsneemt in de bolides voor het seizoen 2020.

Slechts drie teams zullen halverwege de dag wisselen en twee van deze teams hebben dat op woensdag ook gedaan: dat zijn Mercedes en Renault. Het derde team is Ferrari, waar Sebastian Vettel naar alle waarschijnlijkheid 's middags zijn debuut maakt in de SF1000. Oorspronkelijk zou dat op woensdag al gebeuren, maar ziekte gooide toen roet in het eten. Mede daardoor staat er nog wel een klein vraagteken achter het testschema van Ferrari voor vandaag.

De overige teams zetten donderdag slechts één coureur in, maar voor vijf teams is dat wel een coureur die nog geen meter gereden heeft tijdens de test. Dat zijn Alexander Albon (Red Bull Racing), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en Romain Grosjean (Haas F1).

Line-up woensdag 19 februari