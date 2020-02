Testupdate: Verstappen slaat eerste slag met productieve ochtend, Bottas snelste

De eerste halve dag van de wintertest zit erop! Valtteri Bottas is de snelste man met een 1:17.313, voor Sergio Perez en Max Verstappen. Met 91 ronden is de Nederlander wel de productiefste coureur van allemaal.

Alle tien teams begonnen begonnen om 9.00 uur aan hun programma op de eerste testdag. De teams waren allen zeer productief: het laagste aantal ronden werd afgelegd door Kevin Magnussen en Daniil Kvyat, die beide 54 ronden reden. Zij eindigden de ochtend, die voor alle teams in het teken stond van aerodynamische tests, systeemchecks en het verzamelen van data, ook op de laatste twee posities.

Het tempo werd vooraan al redelijk opgevoerd in vergelijking met vorig jaar. Toen reed Sebastian Vettel een 1:18.1 op de eerste testdag met de Ferrari SF90, maar die tijd werd al in de ochtendsessie door de helft van de teams verbeterd. De snelste van allemaal was Bottas, die met zijn Mercedes een 1:17.313 reed. Daarmee was hij 62 duizendsten sneller dan Perez en bijna een halve seconde rapper dan Verstappen.

Carlos Sainz reed de vierde tijd op bijna negen tienden van Bottas, terwijl Esteban Ocon slechts 7 duizendsten toegaf op de Spanjaard van McLaren. Daarachter volgden George Russell, Charles Leclerc, Robert Kubica en Magnussen en Kvyat.

Productieve sessie voor Verstappen, Bottas en Russell

Met de derde tijd zat Verstappen er dus al prima bij, maar opvallender is dat hij ook de kilometervreter van de sessie was. De Red Bull-coureur reed 91 ronden in de RB16, twaalf meer dan Bottas reed namens Mercedes. Russell was met 73 ronden de enige andere coureur die meer dan 65 ronden afwerkte voor Williams.