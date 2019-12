Russell: "Goede prestaties Norris en Albon geven meer waarde aan mijn F2-titel"

George Russell vindt het niet vervelend dat Lando Norris en Alexander Albon goed hebben gepresteerd in 2019. De Williams-coureur weet dat zijn eigen prestaties in de Formule 2 daardoor een positievere lading krijgen.

Als Formule 2-kampioen van 2018 stond Russell aan het hoofd van een trio coureurs dat de overstap naar de Formule 1 maakte. Ook Norris en Albon waagden diezelfde stap, maar dan als nummers 2 en 3 van dat kampioenschap. In hun debuutseizoen in de Formule 1 kreeg Albon halverwege het seizoen zelfs de kans bij Red Bull Racing, terwijl Norris regelmatig indruk maakte bij McLaren.

Daar staat tegenover dat Russell in zijn debuutseizoen vooral in de achterhoede meedeed, nadat hij zijn debuut mocht maken bij Williams. Zuur wordt hij niet van de goede prestaties van zijn mede-debutanten en landgenoten. Het lukt Russell om een positieve draai aan het verhaal te geven, terwijl hij zichzelf bovendien spiegelt aan het carrièrepad van Charles Leclerc.

"Iedereen bij Mercedes en Williams weet dat ik Lando en Alex vorig jaar heb verslagen. Ik zit op hetzelfde traject als Charles. Feitelijk gezien won hij de GP3 en ik ook, en wonnen we allebei de Formule 2 in ons eerste seizoen. Nu Charles de meeste poles heeft en races wint, Alex laat zien wat hij kan en Lando prima presteert, ben ik blij voor deze jongens."

"Ik wil graag dat ze het goed doen, want hoe beter ze presteren, hoe beter dat voor mij is. Zodra mijn moment komt en ik moet onderhandelen, kan ik zeggen: 'ik ben niet volledig in staat geweest om te laten zien wat ik kan, maar dat liet ik vorig jaar en het jaar daarvoor wel zien ten opzichte van deze jongens. Zij lieten wel duidelijk zien wat ze kunnen'. Als ze niet zouden presteren, dan geeft dat niet dezelfde credits aan wat ik presteerde in de F2."