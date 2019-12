Russell: "Williams volgend jaar in de middenmoot als de rest deze winter stilstaat"

George Russell heeft weinig verwachtingen van zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Brit verwacht namelijk dat Williams ook in 2020 moeite zal hebben om aan te sluiten bij de middenmoot.

In de afgelopen jaren is Williams stukje bij beetje verder teruggevallen in de pikorde in de Formule 1. In 2019 was de situatie het schrijnendst: alleen tijdens de chaotische regenrace in Duitsland wist Robert Kubica een puntje te pakken, maar in de overige races kwam het Britse team simpelweg fors te kort ten opzichte van de naaste concurrentie.

Russell en Williams verwachten dat de situatie in 2020 zal verbeteren, maar hij houdt nog een slag om de arm over de mate waarin dat zal gebeuren. "Het zou niet gepast zijn om te zeggen dat we volgend jaar in de middenmoot rijden", vertelde Russell aan Auto Motor und Sport. "Wat ik kan zeggen is dat we wel in de middenmoot zouden zijn als alle anderen gedurende de winter stil zouden staan."

Russell 'had vrede' met bolide van Williams

Na zijn kampioenschap in de Formule 2 in 2018 zag Russell concurrenten Lando Norris en Alex Albon ook promoveren naar de Formule 1. Zij scoorden afgelopen seizoen wel punten, maar Russell is niet jaloers. "Ik heb er nooit over nagedacht waar ik zou staan in een McLaren of Mercedes. Dat zou alleen frustrerend werken. Ik heb al snel vrede gesloten met de auto die ik had. Uiteindelijk moest ik het in die auto doen, dus daar heb ik mijn best in gedaan."

Wat hij ook prettig vindt, is de mensen in de paddock erkennen hoe goed hij het gedaan heeft in zijn debuutseizoen. "Iedereen kijkt normaal alleen naar de resultaten, en ik deed hetzelfde toen ik alleen nog een toeschouwer was", vertelt Russell. "Maar ik weet wanneer ik goed was en dat weten Mercedes en Williams ook. Alleen dat telt."