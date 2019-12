Fans roepen Max Verstappen uit tot beste F1-coureur van 2019

Max Verstappen heeft toch een kleine troostprijs weten te winnen in 2019. De coureur van Red Bull Racing eindigde het seizoen bovenaan in de Fan Power Rankings van Formula1.com.

Verstappen reed in 2019 zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe. De Nederlander pakte twee pole positions, stond in totaal negen keer op het podium en drie van die podiumplaatsen waren zeges. Dat was voldoende om beslag te leggen op de derde positie in het kampioenschap, voor Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Wel moest hij Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich laten.

Hamilton was vervolgens ook de coureur die het seizoen op de eerste positie van de F1 Power Rankings afsloot, met een verschil van 0,03 punten ten opzichte van Verstappen. De fans hebben echter bepaald dat Verstappen voor hun de coureur van het jaar was. De 22-jarige coureur kreeg een gemiddeld cijfer van 8,59 voor zijn optredens in 2019. Dat is 0,22 punten meer dan nummer twee Hamilton.

De nummer 3 op de ranglijst van de fans komt overeen met de nummer 3 uit de Power Rankings: Carlos Sainz kreeg deze eer ook van de fans met een gemiddeld cijfer van 8,24. Charles Leclerc volgt met 7,90 op de vierde positie, voor Lando Norris, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen en Sergio Perez.