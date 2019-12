Verstappen moet Hamilton voor laten gaan in eindklassement Power Rankings

Max Verstappen heeft het seizoen niet op de eerste plaats kunnen afsluiten in de F1 Power Rankings. De coureur van Red Bull Racing zag Lewis Hamilton beter scoren in Abu Dhabi en de Brit eindigde dan ook bovenaan in het klassement.

Hamilton en Verstappen begonnen met een gelijke stand in de Power Rankings aan de laatste race van 2019. De race werd gewonnen door de Mercedes-coureur, die van de vijf juryleden zijn eerste maximale score van het seizoen kreeg. Die 50 punten waren voor hem ook ruimschoots voldoende om Verstappen achter zich te houden in de ranglijst. Met 45 punten stelde de Nederlander wel P2 in dat klassement veilig.

Op ruime afstand van Verstappen en Hamilton pakte Sainz de derde positie in de Power Rankings, gevolgd door teamgenoot Lando Norris. De McLaren-coureurs kregen respectievelijk 44 en 43 punten voor hun optredens op het Yas Marina Circuit, waarmee ze voldoende punten verzamelden om in de top 4 te blijven staan. Charles Leclerc eindigde op de vijfde positie, voor Alexander Albon.

De enige nieuwe binnenkomer na Abu Dhabi is Daniil Kvyat. De Toro Rosso-coureur legt daarmee beslag op de tiende positie in het eindklassement van de Power Rankings. Met zijn optreden in de Verenigde Arabische Emiraten ging hij voorbij aan Sebastian Vettel, die het jaar dus buiten de top 10 in de Power Rankings afsluit.

Eindstand F1 Power Rankings 2019