user icon
icon

Hamilton neemt afstand van F1-wereld na rampseizoen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton neemt afstand van F1-wereld na rampseizoen

Het eerste seizoen van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari zit erop. De Brit had gehoopt op een jaar waarin hij om de zeges kon vechten, maar dat was niet het geval. Het seizoen draaide uit op een enorme teleurstelling, en Hamilton is heel erg blij dat hij nu op vakantie mag gaan.

Hamilton stond begin dit jaar vol in de spotlights. Na elf jaar in dienst van Mercedes vond hij het tijd voor iets anders, en maakte hij de overstap naar het team van Ferrari. Bij de Scuderia wilde de zevenvoudig wereldkampioen zijn jeugddroom laten uitkomen, maar die droom draaide uit op een nachtmerrie.

Meer over Lewis Hamilton Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

6 dec

Hamilton kon niet meekomen in het tempo van de andere topcoureurs, en kwam er al snel achter dat Ferrari geen sterke auto had gebouwd. Hij had een grote achterstand op de concurrentie, en wist alleen de sprintrace in China te winnen. Hij sloot het seizoen af met drie eliminaties in Q1 op rij, en kwam in de seizoensfinale in Abu Dhabi als achtste over de streep.

Wat gaat Hamilton doen?

Hamilton was blij dat het seizoen erop zit. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Op dit moment kijk ik alleen maar uit naar de winterstop. Even lekker helemaal loskomen, met niemand praten. Niemand zal me deze winter kunnen bereiken, ik neem mijn telefoon niet mee! Ik kijk daar wel naar uit. Even helemaal loskomen van het circuit."

Als Hamilton wordt gevraagd of hij in de afgelopen jaren zijn telefoon ook thuis heeft gelaten, reageert hij eerlijk: "Niet echt. Ik heb meestal wel mijn telefoon bij me, maar deze keer gaat hij echt de prullenbak in."

Alles op pauze

Hamilton gaat niet alleen afstand nemen van de Formule 1, hij zet ook zijn andere activiteiten even op pauze: "Ik kan niet wachten om hier weg te gaan. Ik heb elke week fotoshoots en dat soort dingen. Dat is waar ik naar uitkijk, dat ik dat op een dag niet meer hoef te doen."

Babs

Posts: 137

Lewis had de eer aan zichzelf kunnen houden door nu met pensioen te gaan, maar nee...
We worden dus volgend jaar op nog eens zo'n rampseizoen getrakteerd.

Hij wilde de boeken in gaan als de allergrootste ooit met 8 titels, maar gaat de boeken in als de allerslechtste Ferrari-coureur ooit met 48 ... [Lees verder]

  • 15
  • 8 dec 2025 - 11:02
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Abu Dhabi 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 137

    Lewis had de eer aan zichzelf kunnen houden door nu met pensioen te gaan, maar nee...
    We worden dus volgend jaar op nog eens zo'n rampseizoen getrakteerd.

    Hij wilde de boeken in gaan als de allergrootste ooit met 8 titels, maar gaat de boeken in als de allerslechtste Ferrari-coureur ooit met 48 races zonder podium-finish. Tenzij Maranello hem eerder uit zijn lijden verlost en hem vanaf de zomer 2026 op vakantie stuurt.

    • + 15
    • 8 dec 2025 - 11:02
    • Patrace

      Posts: 6.391

      Hij heeft zo’n 60 miljoen redenen om nog even door te gaan…

      Overigens is het best mogelijk dat hij volgend jaar wel weer kan meedoen om de podiumplaatsen als Ferrari een goede motor en auto bouwt. Maar kampioen zie ik hem niet worden, want Leclerc is gewoon sneller dus die gaat hij niet verslaan.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 11:52
    • snailer

      Posts: 30.948

      Alles wijst er op dat de motor van Ferrari niet zo ver is als de Mercedes motor. Kan natuurlijk ook sandbaggen zijn.

      Maar ik zie het hoe dan ook niet gebeuren.

      Hamilton zijn snelheid komt uit extreem laat remmen. De nieuwe auto's moet je extreem gaan liften.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 12:38
  • Ferdi12

    Posts: 804

    Hij hoeft niet op te grid te verschijnen als hij niet wil, hij kan zijn contract verbreken, afkopen of whatever.
    Als hij niet meer gemotiveerd is, stop er dan mee. Zullen een heleboel mensen blij mee zijn.

    • + 4
    • 8 dec 2025 - 11:15
    • SennaS

      Posts: 11.084

      Ik denk dat een goat dat zelf wel kan beslissen en is net als Alonso een liefhebber die tot de bittere eind wil races.
      En alles is mooi meegenomen en wie weet wat de nieuwe auto’s brengt.

      • + 6
      • 8 dec 2025 - 11:19
    • Babs

      Posts: 137

      Absoluut! Hoe eerder hij van de grid verdwijnt, hoe beter die eruit zal zien. Graag weer een echt talent in de Ferrari en niet deze over het paard(!) getilde modegril.

      • + 13
      • 8 dec 2025 - 11:20
    • Ferdi12

      Posts: 804

      @SennaS

      Hij kan het blijkbaar niet beslissen, hij is de Heintje Davids van de F1.
      Breekt zijn "Legacy" alleen maar af

      • + 4
      • 8 dec 2025 - 11:23
    • SennaS

      Posts: 11.084

      Mwa,
      Schumi zijn legacy staat er nog steeds.
      Als mensen de legenden alleen beoordelen op hun nadagen in de sport dan zegt dat meer over die mensen dan de legenden.

      Is Messi, Ronaldo, Mardonna, federer, Djokovic enz minder groot omdat ze in hun nadagen als liefhebbers door zijn gegaan?

      • + 7
      • 8 dec 2025 - 12:08
    • SennaS

      Posts: 11.084

      Babs,
      Alsof de jonge garde topcoureurs na 2007 wat gewonnen hebben bij ferrari.
      Ferrari is ziek en heeft sterke medicijnen nodig.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 12:11
    • Ferdi12

      Posts: 804

      @SennaS
      Je kunt Schumi niet vergelijken met Hamilton. Totaal andere persoonlijkheid en iemand die altijd gedreven was. Hamilton was, met nadruk op was, talentvol, maar benutte nooit zijn volledige potentieel. Hij had mazzel met MB dat zij een topPU en een goede auto hadden tot aan 2018. Daarna had ie beiden. En begin niet over 2021 en Masi. Hamilton heeft het niet in de laatste race verloren, maar over het gehele seizoen. Hij had toen de betere auto tot zijn beschikking.
      Hij verloor de titel in 2016 aan een gewoon goede coureur en te vaak kwalificatie duels van Rosberg en Bottas in zijn Prime.
      Bij Russell was zijn tijd al voorbij.

      • + 5
      • 8 dec 2025 - 12:23
    • Patrace

      Posts: 6.391

      Hamilton de Heintje Davids van de F1? Vreemde vergelijking.
      Hij heeft de F1 immers nooit verlaten, dus is hij ook niet teruggekomen.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 13:05
    • Ferdi12

      Posts: 804

      @patrace
      Hamilton kan ook geen afscheid nemen. Wat dat betreft klopt die vergelijking.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 13:13
  • Illym3ns

    Posts: 205

    Breaking: Hamilton stopt na Abu Dhabi per direct met het F1 25 seizoen. Zal zeker tot 6 maart 2026 niet meer deelnemen aan een Grand Prix. Hamilton: "Ik kan niet wachten om hier weg te gaan".

    • + 4
    • 8 dec 2025 - 11:53
    • F1jos

      Posts: 4.900

      Hamilton :”Gelukkig heb ik de foto’s nog van AD 2021 ”.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 12:44
  • Hagueian

    Posts: 8.235

    Volgend jaar erop of eronder voor hem. Ook voor Ferrari trouwens. Die gaan geen echte kampioenen meer aan kunnen trekken. Die gaan dan liever ergens anders heen.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 11:58
  • Remco_F1

    Posts: 3.282

    Ik neem ook afstand van deze site, maar maak jullie niet al te druk, want het is maar voor een paar weken.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 12:24
  • 919

    Posts: 3.916

    De prestaties van de laatste jaren doen wat mij betreft niets af aan eerdere prestaties.
    Ik hoop voor hem dat de winter break hem goed doet, en hij aankomend jaar wat beter voor de dag kan komen. Het is pijnlijk om te zien hoe hij de media te woord stond dit jaar.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 12:37
  • This Guy 33

    Posts: 331

    "Als Hamilton wordt gevraagd of hij in de afgelopen jaren zijn telefoon ook thuis heeft gelaten, reageert hij eerlijk: "Niet echt. Ik heb meestal wel mijn telefoon bij me, maar deze keer gaat hij echt de prullenbak in."

    Niet dat ik het niet met Lewis te doen heb, want dat heb ik wel.
    Maar na seizoen 2021 ging ook alles op zwart en uit.

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 13:01
  • Damon Hill

    Posts: 19.633

    Polletje:

    Stel dat Hamilton DIRECT stopt, wie zie je in 2026 dan graag naast Leclerc in de andere Ferrari? Let op; Verstappen is geen optie, want die houdt zich aan zijn contract:

    - Sainz
    - Bearmann
    - Bortoleto
    - iemand anders (vul zelf in wat enigszins realistisch is)...

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 13:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.529
  • Podiums 132
  • Grand Prix 231
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×