Het eerste seizoen van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari zit erop. De Brit had gehoopt op een jaar waarin hij om de zeges kon vechten, maar dat was niet het geval. Het seizoen draaide uit op een enorme teleurstelling, en Hamilton is heel erg blij dat hij nu op vakantie mag gaan.

Hamilton stond begin dit jaar vol in de spotlights. Na elf jaar in dienst van Mercedes vond hij het tijd voor iets anders, en maakte hij de overstap naar het team van Ferrari. Bij de Scuderia wilde de zevenvoudig wereldkampioen zijn jeugddroom laten uitkomen, maar die droom draaide uit op een nachtmerrie.

Hamilton kon niet meekomen in het tempo van de andere topcoureurs, en kwam er al snel achter dat Ferrari geen sterke auto had gebouwd. Hij had een grote achterstand op de concurrentie, en wist alleen de sprintrace in China te winnen. Hij sloot het seizoen af met drie eliminaties in Q1 op rij, en kwam in de seizoensfinale in Abu Dhabi als achtste over de streep.

Wat gaat Hamilton doen?

Hamilton was blij dat het seizoen erop zit. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Op dit moment kijk ik alleen maar uit naar de winterstop. Even lekker helemaal loskomen, met niemand praten. Niemand zal me deze winter kunnen bereiken, ik neem mijn telefoon niet mee! Ik kijk daar wel naar uit. Even helemaal loskomen van het circuit."

Als Hamilton wordt gevraagd of hij in de afgelopen jaren zijn telefoon ook thuis heeft gelaten, reageert hij eerlijk: "Niet echt. Ik heb meestal wel mijn telefoon bij me, maar deze keer gaat hij echt de prullenbak in."

Alles op pauze

Hamilton gaat niet alleen afstand nemen van de Formule 1, hij zet ook zijn andere activiteiten even op pauze: "Ik kan niet wachten om hier weg te gaan. Ik heb elke week fotoshoots en dat soort dingen. Dat is waar ik naar uitkijk, dat ik dat op een dag niet meer hoef te doen."