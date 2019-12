Toto Wolff: "Testdag Russell in Abu Dhabi niet bedoeld als evaluatiemoment"

George Russell zal woensdag namens Mercedes in actie komen tijdens de bandentest van Pirelli in Abu Dhabi. Teambaas Toto Wolff ontkent dat het hierbij om een evaluatiemoment gaat.

Mercedes zal in 2020 wederom met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan de start staan van de Formule 1-races. Russell, die onderdeel is van het opleidingsprogramma van de Duitse fabrikant, weet bovendien al dat hij ook in 2020 weer in actie zal komen namens Williams, het team waar hij dit jaar mee debuteerde in de Formule 1. Desondanks krijgt Russell wel de kans om woensdag de Mercedes W10 te testen.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Russell in de W10 plaats zal nemen. De eerste keer was tijdens de in-season test na de Grand Prix van Abu Dhabi. Wolff ontkent echter dat het een soort meetmoment wordt voor Mercedes om te beoordelen hoe Russell ervoor staat. Ook is het niet de bedoeling dat de Britse coureur binnen afzienbare tijd weggeplukt wordt bij Williams.

"Ik heb tegen George, die de afgelopen dagen niet helemaal 100 procent was, gezegd dat deze test niet bedoeld is om hem langs de meetlat te leggen, omdat we er helemaal zeker van zijn dat hij de kwaliteiten van een potentiële toekomstige Mercedes-coureur heeft. Hij heeft de ruwe snelheid, het talent en de intelligentie. Er is een reden waarom hij als rookie kampioen werd in de GP3 en de Formule 2."

"In in de Formule 1 heeft hij vrijwel foutloos gepresteerd. Het is meer voor ervaring, want tijdens de aankomende test is er voor ons niets te bewijzen. George staat onder contract bij Williams en dat contract zullen we honoreren, omdat ze hem de kans hebben gegeven om in de F1 te stappen. Dit zal slechts bevestigen wat we al weten."