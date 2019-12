Sainz: "Kan mijn potentie laten zien door zekerheid bij McLaren"

Met zijn tiende plaats in Abu Dhabi legde Carlos Sainz beslag op de zesde positie in het kampioenschap. De Spanjaard voelt zich bij McLaren veel meer op zijn gemak dan bij zijn voorgaande teams.

Met een sterke inhaalactie in de laatste ronde van de race op het Yas Marina Circuit reed Sainz zich naar de tiende positie. Met dat ene puntje kreeg hij het voor elkaar om Pierre Gasly af te schudden in de strijd om de zesde positie in de titelstrijd. Het is voor het eerst sinds 2015 dat er een coureur van buiten Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari door wist te dringen in de top 6 van het kampioenschap.

Dit jaar leefde de Sainz bij McLaren helemaal op en hij gelooft dat de zekerheid over zijn toekomst bij het team daaraan bij heeft gedragen. "De jongens kunnen zien dat ik nu in een veel comfortabelere omgeving zit. De meer relaxte sfeer en de zekerheid van een mooie toekomst bij McLaren gaven mij de extra rust om geduldig te zijn en mijn skills te laten zien, zonder dat ik alles moet laten zien op dat moment."

"Dat heeft me geholpen met een paar mooie races en inhaalacties die we misschien eerder niet zagen bij mij. Het heeft me de skills gegeven om inhaalacties te doen zoals je die vandaag zag. Dit jaar heb ik een enorme stap gezet en ik denk dat ik hier verder mee kan."

Sainz wil dat F1 meer gevechten in middenmoot laat zien

In de laatste ronde wist Sainz zich langs voormalig teamgenoot Nico Hülkenberg te drukken voor de tiende positie. De strijd werd echter niet uitgezonden op de world feed, omdat Lewis Hamilton op dat moment over de finish kwam. Sainz ziet dit als een gebruikelijk probleem van de organisatoren van de world feed en hij hoopt dat er in de komende seizoen meer gedaan wordt om de strijd in de middenmoot in beeld te brengen.

"Ik hoop dat ze het snel laten zien", zei Sainz. "Natuurlijk ben ik eerder teleurgesteld geweest en ik ga er niet te veel over zeggen, maar volgens mij heeft iedereen het hele weekend gepraat over P6 en de strijd in de middenmoot. Het kwam aan op een van de laatste bochten in de laatste ronde en ze laten het nog niet zien op TV, dus het is vreemd dat iedereen over deze strijd praat, maar dat niemand het laat zien."