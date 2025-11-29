Carlos Sainz heeft zijn eerste jaar bij Williams bijna achter de rug en vertelt over zijn ervaringen tijdens dit seizoen. Hij behaalde direct zijn eerste podium met het team, maar heeft laten weten dat hij nog niet geheel tevreden is.

Momenteel staat de Spanjaard elfde in het wereldkampioenschap met 48 punten. De Williams-coureur kan daarmee nog de top tien binnendringen, want hij staat maar een puntje achter nummer tien Nico Hülkenberg.

Sainz had lastig jaar verwacht

Carlos Sainz had dit jaar als hoogtepunt de derde plek in Azerbeidzjan, maar had een lastig begin verwacht. Hierdoor probeerde hij zijn debuut een beetje binnen de perken te houden: "De verwachtingen zijn altijd hooggespannen, maar ik heb geprobeerd ze in toom te houden, omdat ik wist dat dit een moeilijk jaar voor mij zou worden, aangezien ik van een topteam terugkeerde naar het middenveld."

"Maar als je me bij het tekenen van mijn contract had verteld dat ik op het podium zou staan, vijfde zou worden in het constructeurskampioenschap en slechts een paar tienden achter de topteams zou eindigen... dan had ik volgens mij nog sneller getekend", vertelde Sainz op de persconferentie in Qatar.

Sainz heeft een goede vorm

De Spaanse Williams-coureur wist zich van zijn beste kant te laten zien in Las Vegas. Hij kwalificeerde namelijk als derde en eindigde uiteindelijk als vijfde. Hij kwam als zevende over de streep, maar door de diskwalificaties van de McLaren-coureurs heeft de Spanjaard wat plekken gepakt.

De vorige drie edities van de Grand Prix van Qatar verliepen niet top. Hij eindigde twee keer in de punten en heeft een keer niet kunnen starten. In 2021 startte de coureur als vijfde en eindigde hij als zevende. In 2023 wist hij Q3 niet te halen en kon hij niet starten door een olielek. Vorig seizoen ging het iets beter voor de Spanjaard, want hij startte als zevende en eindigde als zesde; dit is zijn beste resultaat tot nu toe in Qatar.