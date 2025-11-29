user icon
icon

Sainz trots op debuutseizoen bij Williams: "Als je me dat had verteld..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sainz trots op debuutseizoen bij Williams: "Als je me dat had verteld..."

Carlos Sainz heeft zijn eerste jaar bij Williams bijna achter de rug en vertelt over zijn ervaringen tijdens dit seizoen. Hij behaalde direct zijn eerste podium met het team, maar heeft laten weten dat hij nog niet geheel tevreden is. 

Meer over Williams FIA-stewards hakken knoop door over straf Sainz

FIA-stewards hakken knoop door over straf Sainz

22 nov
 McLaren onder vuur: "Daar ben ik het niet mee eens"

McLaren onder vuur: "Daar ben ik het niet mee eens"

27 nov

Momenteel staat de Spanjaard elfde in het wereldkampioenschap met 48 punten. De Williams-coureur kan daarmee nog de top tien binnendringen, want hij staat maar een puntje achter nummer tien Nico Hülkenberg.

Sainz had lastig jaar verwacht

Carlos Sainz had dit jaar als hoogtepunt de derde plek in Azerbeidzjan, maar had een lastig begin verwacht. Hierdoor probeerde hij zijn debuut een beetje binnen de perken te houden: "De verwachtingen zijn altijd hooggespannen, maar ik heb geprobeerd ze in toom te houden, omdat ik wist dat dit een moeilijk jaar voor mij zou worden, aangezien ik van een topteam terugkeerde naar het middenveld."

"Maar als je me bij het tekenen van mijn contract had verteld dat ik op het podium zou staan, vijfde zou worden in het constructeurskampioenschap en slechts een paar tienden achter de topteams zou eindigen... dan had ik volgens mij nog sneller getekend", vertelde Sainz op de persconferentie in Qatar.

Sainz heeft een goede vorm

De Spaanse Williams-coureur wist zich van zijn beste kant te laten zien in Las Vegas. Hij kwalificeerde namelijk als derde en eindigde uiteindelijk als vijfde. Hij kwam als zevende over de streep, maar door de diskwalificaties van de McLaren-coureurs heeft de Spanjaard wat plekken gepakt. 

De vorige drie edities van de Grand Prix van Qatar verliepen niet top. Hij eindigde twee keer in de punten en heeft een keer niet kunnen starten. In 2021 startte de coureur als vijfde en eindigde hij als zevende. In 2023 wist hij Q3 niet te halen en kon hij niet starten door een olielek. Vorig seizoen ging het iets beter voor de Spanjaard, want hij startte als zevende en eindigde als zesde; dit is zijn beste resultaat tot nu toe in Qatar. 

Flying Dutchman

Posts: 2.889

snailer
Waarom zo zwart/wit?

Als andere coureurs zoals Bortoleto, Bearman, Hadjar, Hulkenberg enz. leuke prestaties leveren dan heb je altijd een artikel daarover.
Het zou meer dan rechtvaardig zijn om ook goede worden over Tsunoda te schrijven.. het is minimaal een kleine sensatie dat Verstapp... [Lees verder]

  • 5
  • 29 nov 2025 - 11:11
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams GP Qatar 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.889

    Ik zou hem naar RB halen... mits hij 2e rol accepteert uiteraard. Hij kent waarschijnlijk nog sommige mensen omdat hij ooit in RB familie zat, heeft inmiddels ervaring met aardig wat verschillende teams en motoren, kan zijn approach makkelijk aanpassen. Hij zal wel wat tijd nodig hebben zoals bij andere teams maar zal het zeker, en mat name constanter, doen dan Hadjar. Sowieso beter dan Tsunoda.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 10:49
    • Erik FW34

      Posts: 3.794

      Hij kan gewoon prima bij Williams blijven :-)

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 10:56
    • snailer

      Posts: 30.826

      Sainz veel te wisselvallig voor een top team. De vraag is echter hoe top RBR nog is.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 10:59
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Voor nu zit hij m.i. prima bij Williams, het team zit in een positieve vibe en hij komt beter in vorm.
      En zolang Max nog bij RBR rijdt, gaat Carlos echt niet naar RBR, hij is 'gekke Henkie' niet...

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 12:03
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.889

    Ik wilde nog goede worden over Tsunoda zeggen maar er is nog geen artikel geplaatst. Kom op! Hij heeft eerlijk Verstappen verslagen en verdient wat aandacht.

    • + 4
    • 29 nov 2025 - 10:55
    • snailer

      Posts: 30.826

      Ja ja. Dat weten we nu wel. Vervangen die Verstappen.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 10:58
    • Klus

      Posts: 2.367

      Toont alleen maar aan dat Verstappen verzaakt heeft.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 11:06
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.889

      snailer
      Waarom zo zwart/wit?

      Als andere coureurs zoals Bortoleto, Bearman, Hadjar, Hulkenberg enz. leuke prestaties leveren dan heb je altijd een artikel daarover.
      Het zou meer dan rechtvaardig zijn om ook goede worden over Tsunoda te schrijven.. het is minimaal een kleine sensatie dat Verstappen verslagen werd door zijn teamgenoot en sowieso eerste keer door Tsunoda. Een beetje aandacht is op zijn plaats lijkt me

      • + 5
      • 29 nov 2025 - 11:11
    • delange

      Posts: 2.561

      Snailer is wat moe.....het is een lang seizoen voor iedereen.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:52
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Voor Yuki: Goede woorden.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 12:05
    • Pietje Bell

      Posts: 32.113

      Yuki heeft Max verslagen omdat Max schade had, maar dat neemt niet weg dat hij de laatste maanden niet zo snel heeft gereden als gisteren als je bekijkt hoe hij tov de pole tijd en deze andere rijders geëindigd is.

      5. JP Yuki Tsunoda

      +0.464

      6. Max Verstappen

      +0.473

      7. Andrea Kimi Antonelli

      +0.477

      8. Carlos Sainz jr

      +0.487

      9. Charles Leclerc

      +0.567

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 12:16

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.321
  • Podiums 28
  • Grand Prix 230
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar